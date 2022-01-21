Кіпр послаблює умови в'їзду для іноземних туристів: коли почнуть діяти нові правила
Джерело:ABC News
Влада Кіпру запроваджує нові правила в'їзду для іноземних туристів. В'їхати на острів зможуть як вакциновані, так і мандрівники, які не пройшли курс вакцинації.
Влада країни заявила, що пік захворюваності вже позаду, а спрощені умови в'їзду допоможуть покращити дохід Кіпру, який напряму залежить від сфери туризму.
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Для вакцинованих туристів скасують усі обмеження – не потрібно проходити ПЛР-тест перед поїздкою, також скасовується самоізоляція після приїзду. Особливі вимоги діятимуть лише на нещеплених туристів:
- мандрівникам із "зелених" зон необхідно здати ПЛР або експрес-тест перед прибуттям до Кіпру;
- іноземцям із "червоних" країн, доведеться пройти тести як перед, так і після прибуття;
- тим, хто прибув із "сірих" країн, додатково доведеться отримати дозвіл на в'їзд у країну і пройти самоізоляцію.
До скасування вимог, усі іноземні туристи були змушені проходити ПЛР-тестування. Вартість послуги в аеропорту Ларнаки – 15 євро, в аеропорту Пафосу – 19 євро.
Уряд також планує скоротити тривалість самоізоляції – з 14 до 10 днів.
COVID-19 на Кіпрі: останні дані
- За даними Worldometer, станом на 21 січня 2022 року на Кіпрі виявлено 235 364 випадки зараження коронавірусом;
- На жаль, з них 700 летальних;
- Водночас 124 370 осіб побороли хворобу.