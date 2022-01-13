Кіпр дещо послабив умови в'їзду: якої категорії туристів це стосується

Впродовж останніх тижнів уряд Кіпру постійно змінює правила в'їзду для іноземців. Зараз країна заявила про пом'якшення умов для однієї категорії осіб.

Йдеться про туристів, які отримали бустерну дозу вакцини від COVID-19.

Попередні зміни тут Кіпр знову посилює правила в'їзду для туристів: що зміниться

Кіпр пом'якшив умови в'їзду для однієї категорії осіб

Так, туристи, які отримали бустерну дозу вакцини, звільняються від необхідності здавати експрес-тест через 72 години після прибуття на Кіпр. При цьому всі інші повинні безплатно зробити експрес-тест у пересувних лабораторіях МОЗ.

В'їзд на Кіпр дозволений за наступних умов (станом на 12 січня):

всі пасажири віком від 12 років повинні мати ПЛР-тест, який зроблено щонайменше за 72 години до виїзду. З 14 січня перед посадкою в літак, який прямує в Республіку Кіпр, необхідно пред'являти (на вибір) або негативний результат ПЛР-тесту, або експрес-тесту, зробленого протягом 24 годин до вильоту;

мати при собі підтвердження реєстрації на платформі CyprusFlightPass;

після прибуття пройти лабораторний контроль: 15 євро в аеропорту Ларнаки та 19 євро в аеропорті Пафосу.

Також зазначається, що особи, які приїжджають і відмовляються пройти лабораторне дослідження ПЛР, будуть направлені на 14-денний карантин та звільнені з нього на сьомий день за умови негативного ПЛР-тесту.

COVID-19 на Кіпрі: останні дані

За даними Worldometer, станом на 13 січня 2022 року на Кіпрі виявлено 215 271 випадок зараження коронавірусом;

На жаль, з них 669 летальних;

Водночас 124 370 осіб побороли хворобу.

На Кіпрі обов'язковим є використання захисної маски для обличчя у всіх приміщеннях та на вулиці. Уряд рекомендує використовувати подвійну хірургічну маску або маску із високим ступенем захисту, а не тканинну.