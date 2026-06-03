Халява закінчилась: вхід до однієї з видатних пам'яток Німеччини стане платним

Одна з найвеличніших готичних споруд світу та головна окраса німецького Кельна змінює правила відвідування для мандрівників. Уже з цього літа за можливість побачити її зсередини доведеться заплатити, хоча для деяких гостей залишать приємні винятки.

З 1 липня Кельнський католицький собор почне стягувати з туристів плату за вхід у розмірі 12 євро (близько 620 гривень). Як повідомляє Deutsche Welle, ця велична готична споруда та об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО вперше оголосила про свої плани впровадити платний вхід ще в березні, ставши одним із небагатьох німецьких храмів, які зважилися на такий крок.

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Чому за вхід до Кельнського собору доведеться платити?

Сума, оголошена адміністрацією, виявилася навіть трохи вищою за ліміт у 10 євро (близько 516 гривень), який раніше пропонувала архітекторка Барбара Шок-Вернер, очільниця Центральної асоціації будівництва соборів (ZDV). І хоча плата за вхід до храму для багатьох може здатися несподіваною, утримання цього гіганта заввишки 157 метрів, який є найвищим двошпилевим храмом у світі, вимагає колосальних коштів.

Церковні чиновники відверто пояснили, що новий збір життєво необхідний для покриття витрат на технічне обслуговування, безпеку та щоденну роботу пам'ятки. Утримання будівлі оцінюють у 16 мільйонів євро на рік, що становить приблизно 44 000 євро на день.

Собор коштує грошей; собору потрібно багато грошей. Звісно, вхідний внесок у розмірі 12 євро є тому більш ніж бажаним,

– адміністратор собору Клеменс ван де Вен.

Настоятель собору Гвідо Ассманн зазначив, що церква уважно стежила за публічними дебатами останніх тижнів щодо введення плати за вхід. За його словами, реакція суспільства була неоднозначною, але цілком зрозумілою.

Поряд із критичними голосами до нас надійшло також чимало відгуків із розумінням, які дали зрозуміти: багато людей усвідомлюють, що утримання та обслуговування собору вимагає надійного та сталого фінансування,

– настоятель собору Гвідо Ассманн.



Вхід у Кельнський собор коштуватиме 12 євро / Фото bea61

Хто зможе відвідати собор безкоштовно та які пільги діятимуть

Нові правила відвідування собору містять чіткі пільгові умови для різних категорій туристів. Так, діти віком до 13 років включно зможуть проходити абсолютно безкоштовно не лише до самого храму, а й до його знаменитої скарбниці та на оглядову вежу. Для підлітків від 14 років, студентів, стажерів, супроводжувачів шкільних груп, а також власників соціальних карток землі Північний Рейн-Вестфалія діятиме пільговий тариф – квиток коштуватиме 6 євро (близько 360 гривень).

Також діятимуть знижки або навіть безкоштовний вхід у певні святкові дати, такі як 6 січня (Водохреще), 1 травня (День праці) та День німецької єдності 3 жовтня. Крім того, церква планує зберегти безкоштовний вхід для вірян, які приходять помолитися або запалити свічку. Хоча, як зазначає настоятель, приблизно 99% відвідувачів собору є виключно туристами.

Зверніть увагу! Щоб розділити потоки людей, адміністрація планує зробити два окремі входи. Через північний вхід люди зможуть безкоштовно потрапити до невеликої зони собору, призначеної для молитви. А от для західного головного входу відвідувачам знадобиться квиток, який дозволить оглянути всю будівлю повністю.

Адміністрація визнає, що існує небезпека того, що люди намагатимуться обійти цю систему, видаючи себе за вірян. Проте церква планує покладатися на добру волю людей, а не намагатися тотально контролювати доступ до молитви. Таке рішення є вимушеним кроком, адже Кельнський собор щодня приймає колосальну кількість людей – від 20 000 до 30 000 відвідувачів.