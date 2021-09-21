Карпати чи морські курорти: де цьогоріч частіше відпочивали українці

В умовах пандемії подорожі значно змінилися. Проте не так істотно, як очікувалося. За весь період карантину лише третина громадян подорожувала Україною.

Для відпочинку цьогоріч основними напрямками стали Карпати та морські курорти. Про це свідчать дані Соціологічної групи "Рейтинг".

Цікаво Тисячі людей на пляжах: оксамитовий сезон в Одесі приваблює туристів

Які основні напрямки відпочинку в Україні

За останні 2 роки Україною подорожували лише 32 % опитаних громадян. Мандрували переважно молодше покоління, з вищим рівнем доходу та власним авто. Між гірським та морським відпочинком не невеликим відривом виграють Карпати. За цей вид активностей проголосувало 55% респондентів.

Також українці їхали:

до природних пам’яток – 37%,

цікавих міст України – 26%,

місць історичних подій, битв – 17%.

Опитування проводила Соціологічна група "Рейтинг" 10 – 13 вересня 2021 року. Телефоном опитали 3 000 повнолітніх громадян України. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не більше 1,8%.