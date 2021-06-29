Сезон триває: в Карпатах туристи катаються на лижах у купальниках і шортах – фото

Зазвичай літом українські туристи вибирають купальники й шорти та вирушають до моря. Однак наприкінці червня щось пішло не так!

На сніжному язику, що розташований на Драгобраті, люди катаються на лижах та сноубордах у шортах та купальниках. Про це повідомив екскурсовод Сергій Прокоп.

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Покататися на лижах наприкінці червня можна на Свидовці, курорт Драгобрат за перемичкою біля верхньої станції Карпатської Чайки.

Місце добре відоме лижникам та сноубордистам, тут завжди катаються в шортах та купальниках – виходять дуже класні інстафото, – каже Прокоп.



На Драгобраті досі катаються на лижах / Фото: twitter / @sneginfo

За його словами, зазвичай сніг тут тримався до початку червня, але цьогоріч через природні аномалії одночасне катання на лижах та засмагання в купальнику в українських Карпатах стало можливим і в кінці червня.



Де покататися на лижах в Україні в червні / Фото: twitter / @sneginfo

Він зазначив, що сніжний язик утворений із залишків снігового покриву і розташований у льодовиковому каньйоні, тому гарно зберігається і довго не тане.



В Карпатах туристи катаються на лижах у купальниках і шортах / Фото: twitter / @sneginfo

Прокоп додав, що влітку в цьому місці температура не підіймається вище +25 градусів за Цельсієм.

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