На снежном языке, который расположен на Драгобрате, люди катаются на лыжах и сноубордах в шортах и купальниках. Об этом сообщил экскурсовод Сергей Прокоп.
Читайте также Скайдайвинг в Украине: где прыгнуть с парашютом и во сколько это обойдется
Покататься на лыжах в конце июня можно на Свидовце, курорт Драгобрат за перемычкой у верхней станции Карпатской Чайки.
Место хорошо известно лыжникам и сноубордистам, здесь всегда катаются в шортах и купальниках – получаются очень классные инстафото, – говорит Прокоп.
На Драгобрате до сих пор катаются на лыжах / Фото: twitter / @sneginfo
По его словам, обычно снег здесь держался до начала июня, но в этом году из-за природных аномалий одновременное катание на лыжах и загорания в купальнике в украинских Карпатах стало возможным и в конце июня.
Где покататься на лыжах в Украине в июне / Фото: twitter / @sneginfo
Он отметил, что снежный язык образованный из остатков снежного покрова и расположен в ледниковом каньоне, поэтому хорошо сохраняется и долго не тает.
В Карпатах туристы катаются на лыжах в купальниках и шортах / Фото: twitter / @sneginfo
Прокоп добавил, что летом в этом месте температура не поднимается выше +25 градусов по Цельсию.
Отметим, ранее мы предлагали вам подборку малоизвестных пляжей Одессы, где можно отдохнуть без кучи соседей вокруг.