Тече як в дірявій маршрутці: чому в літаках часом капає вода зі стелі

Експерти розкрили причину через яку часом у літаках "протікає стеля". Уся справа конденсаті, який утворюється через перепад температур та висот. На щастя, це явище не загрожує катастрофічними наслідками.

Хоча фахівці попереджають, що волога є сприятливою середою для утворення грибка і цвілі на борту. Через це великі авіакомпанії спільно з конструкторами шукають варіанти розв'язання цієї проблеми.

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Чому капає зі стелі в літаку

У лайнерів є простір між стелею салону і вершиною або вінцем фюзеляжу. Його часто називають "куполом". Тепле повітря з кабіни та зовнішньої атмосфери підіймається туди, поки літак на землі. Більш виражено це відбувається у вологому кліматі. Коли літак досягає крейсерської висоти, обшивка фюзеляжу охолоджується до зовнішньої температури навколишнього середовища, а це – нижче за 65 градусів морозу на 10 кілометрах.

Тепле, вологе повітря в куполі утворює іній, який потім тане, коли літак знову опускається в тепле повітря. Краплі конденсованої води потрапляють на ізоляційні панелі або ковдри, які вистилають салон. Деякі лайнери мають проходи для зливу води з купола через борти фюзеляжу до спеціальних порожнин. Але вода все одно потрапляє в салон.



Як виглядає літак в розрізі / Фото Forbes

Вода накопичується в ізоляційних панелях

Як зазначають експерти, вода вбирається в ізоляційний матеріал і з часом насичує його. Тоді вона може просочуватися між панелями кабіни над головою або навколо вікон, утворюючи крапельки.

Проблема полягає не тільки в тому, що такий "дощ" дратує пасажирів, але й потенційно може утворити цвіль чи грибок, f,j ushit – розпочнеться корозія металу самого літака.

Додатковий мінус – змоклі ізоляційні панелі важать набагато більше(можуть набрати у 5 – 6 разів). Тому збільшується вага літака, а це впливає на розхід палива та викиди вуглецю в атмосферу.