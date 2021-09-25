Хотя специалисты предупреждают, что влага является благоприятной средой для образования грибка и плесени на борту. Поэтому крупные авиакомпании совместно с конструкторами ищут варианты решения этой проблемы.

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Почему капает с потолка в самолете

В лайнеров есть пространство между потолком салона и вершиной или венцом фюзеляжа. Его часто называют "куполом". Теплый воздух из кабины и внешней атмосферы поднимается туда, пока самолет на земле. Более выражено это происходит во влажном климате. Когда самолет достигает крейсерской высоты, обшивка фюзеляжа охлаждается до наружной температуры окружающей среды, а это – ниже 65 градусов мороза на 10 километрах.

Теплый, влажный воздух в куполе превращается в иней, который потом тает, когда самолет снова опускается в теплый воздух. Капли конденсата попадают на изоляционные панели, которыми выслан салон. Некоторые лайнеры имеют проходы для слива воды из купола через борта фюзеляжа в специальные полости. Но вода все равно попадает в салон.



Как выглядит самолет в разрезе / Фото Forbes

Вода накапливается в изоляционных панелях

Как отмечают эксперты, вода впитывается в изоляционный материал и со временем насыщает его. Тогда она может просачиваться между панелями кабины над головой или вокруг окон, образуя капельки.

Проблема заключается не только в том, что такой "дождь" раздражает пассажиров, но и потенциально может зародиться плесень или грибок, а еще хуже – начнется коррозия металла самого самолета.

Дополнительный минус – промокшие изоляционные панели весят намного больше (могут набрать в 5 – 6 раз). Поэтому увеличивается вес самолета, а это влияет на расход топлива и выбросы углерода в атмосферу.