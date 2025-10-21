Чи знали ви, що поблизу Славського можна побачити маленький, але дійсно дуже гарний каньйон? Він розташований біля села Нижня Рожанка.

Це приблизно за 8 кілометрів від популярного курорту. І 24 Канал із посиланням на victoriia.shy розповість про нього докладніше.

Маленький каньйон Нижній Рожанці: чому його варто побачити?

Село Нижня Рожанка – за кілька кілометрів від Славського, відомо туристичного містечка у Львівській області. Як зазначає UkrainaIncognita, головною пам'яткою самого села є дерев'яна Богоявленська церква 1909 року та дзвіниця, яка збереглася від попередньої церкви XIX століття.

Але мало хто знає, що поруч із Нижньою Рожанкою є дуже красивий, хоч і невеличкий, каньйон. Він лежить у долині між гірськими утвореннями, які вкриті старими смерековими та мішаними лісами.

Ідеальне місце для тих, хто шукає тишу, спокій і близькість до природи. Тут дзюрчать кришталево чисті потоки, а повітря наповнене ароматами гір і дерев.​

Каньйон у Нижній Рожанці не схожий на великі карпатські, він скромний та затишний, що, втім, і робить його унікальним для відпочинку та піших прогулянок. Місцеві стежки проходять вздовж химерних скель і стрімких схилів, даруючи чудові нагоди для красивих фото.

Зауважмо, що до каньйону легко дістатися автомобілем та навіть можна припаркуватися поруч. Тільки не забувайте, що там можна намочити ноги – тож взувайте щось міцне та непромокне.

Маловідомий гірський каньйон неподалік Славського: дивіться відео victoriia.shy

