Їх називають Калуським морем: мало хто знає про ці особливі солені озера на Прикарпатті

Калуш – індустріальне місто в Івано-Франківській області, і не так часто його розглядають туристи для візиту. Хоча-от там є дві абсолютно несподівані водойми – Домбровське озеро й озеро Сенівське. Цікаво, що обидва знані у народі як Калуське море.

А ще обидва виникли не завдяки природі, а якраз через промисловість, і вони солені – на кшталт Мертвого моря. З посиланням на frankivsk.name розповідаємо про все це докладніше.

Калуське море – існує: як колишній кар'єр перетворився на одне з див Прикарпаття?

Домбровське озеро у Калуші на Івано-Франківщині – це колишній кар'єр, що перетворився на море. Ось як усе сталося: з 1967 по 2003 рік тут було місце видобутку калієво-магнієвих солей, а коли видобуток зупинили, зупинилися й помпові станції, відтак підземні джерела та річка Сівка почали заповнювати котлован.

З 2008 року рівень води підвищується на 1 – 4 метри щороку. І до сьогодні Домбровське озеро набуло площі у близько сотню гектарів, це за довжини у 1770 метрів, ширини у 260 – 450 метрів та глибини до 85 метрів.

Фарбована у блакитно-бірюзові відтінки вода кар'єру скидається на ілюстрацію до казки. За це та неабиякі розміри озеро й здобуло свою народну назву – Калуське море. З висоти пташиного польоту воно таки нагадує морську затоку серед гірського ландшафту.

Додамо, щороку об'єм води збільшується на 2 мільйони кубометрів, тож озеро продовжує зростати. Та не все тут ідеально – Домбровський кар'єр є активною екологічною проблемою, бо якраз те саме зростання рівня води загрожує прилеглій інфраструктурі.

Купатися у Калуському морі офіційно не рекомендують. Просто вода надто насичена мінеральними солями й важкими металами. Кар'єр можна тільки оглянути з берегової зони та оглядових точок.

У Калуші є солоне озеро, де можна лежати на воді, як у Мертвому морі: де воно розташоване?

Але зовсім поруч, за кілька кілометрів, є інша дуже схожа локація, і там купатися цілком навіть можна (точніше кажучи, цього не забороняють). Цікаво, що і її у соціальних мережах місцеві часто називають Калуським морем – або Мертвим морем Прикарпаття. Мовиться про Сенівське солене озеро.

У 1990-х роках цю водойму промисловість використовувала для скиду соляних розсолів, але тепер тут – популярний пляж. Глибина озера сягає 18 метрів, а вода через насиченість сірководнем не містить вищих живих організмів.

Висока концентрація солі дозволяє триматися на поверхні без зусиль – так само як у Мертвому морі. Так, вода має жовтуватий відтінок, і дно каламутне, але це не зупиняє туристів. Їм важливо лиш знати, як наголошували на kalush.informator.ua, що занурення у Сенівське озеро не варто за тривалістю перевищувати за 20 хвилин.

Важливо знати. Ще у 2022 році представниця Держпродспоживслужби Ірина Нітух, як пишуть на vikna.if.ua, наголошувала, що Сенівське озеро не перебуває на обліку як місце для відпочинку. Відтак плавати там чи ні – приватне рішення кожного, але слід ураховувати, що постійний контроль якості води державні структури тут не проводять.

Додамо, що Калуш лежить всього за 50 кілометрів від Івано-Франківська. І дорогою до Сенівського озера є вказівники, що підтверджує туристичний розвиток цієї локації.

Які ще цікаві природні туристичні магніти Івано-Франківської області варто побачити?

Угорські скелі у Верховинському районі. Це вертикальні кам'яні масиви заввишки до 44 метрів, що раптово виринають зі смерекового лісу посеред полонини. Їх називають місцем сили й одним із найбільш мальовничих мегалітичних комплексів Карпат.

Водоспад Дівочі сльози у Яремче на річці Жонка. Він невисокий, лише 1,7 метра, але має репутацію священного місця. Поряд, за якихось 150 – 200 метрів вгору за течією, є парний водоспад Чоловічі сльози, і туристи залюбки відвідують разом цю двійку.