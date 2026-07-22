Туристичний бум: мандрівники відкрили для себе цю африканську країну після ЧС з футболу

Кабо-Верде – держава на 18 островах в Атлантичному океані, несподівано опинилося в центрі уваги туристів. Після футбольного успіху країна отримала новий імпульс, а найбільший інтерес до цієї локації лише починає набирати обертів.

Зацікавленість туристів до Кабо-Верде підштовхнув футбольний успіх. За даними Realtor.com, після виступу збірної на Чемпіонаті світу запити про відпочинок на островах країни різко зросли, а сам архіпелаг дедалі частіше потрапляє в поле зору не тільки мандрівників, а й охочих придивитися до нерухомості.

Що відомо про Кабо-Верде?

Кабо-Верде має статус маленької країни з великим резонансом. Архіпелаг складається з 10 вулканічних островів, а населення країни налічує близько 491 233 людей.

Інтерес до Кабо-Верде останнім виріс не лише через пляжі та океан: острівна країна дедалі частіше з’являється в туристичних добірках як новий напрямок для відпочинку взимку. Ця країна має теплий клімат, систему all inclusive та комфортні умовами для пляжного відпочинку.

Де розташоване Кабо-Верде на карті

Футбольний прорив безумовно підсилив інтерес до країни. Кабо-Верде поступово перетворюється з маловідомої точки на карті на напрямок, який поєднує спортивний хайп і привабливий формат островного відпочинку.

У списку Expedia "Island Hot List 2026" Кабо-Верде назвали "найкращим островом, натхненним футболом". За даними компанії, пошукові запити про поїздки на архіпелаг зросли на 265%, а загальний інтерес до островів піднявся ще на 55%.

Експертка з туризму Мелані Фіш пояснила, що саме футбольний ажіотаж змусив виокремити Кабо-Верде окремою відзнакою.

Список був уже остаточно сформований, але один напрямок викликав такий великий ажіотаж серед футбольних уболівальників, що нам довелося присудити йому окрему нагороду,

– розповіла експертка з туризму Мелані Фіш.

Разом із Кабо-Верде в добірку потрапили й інші острови, кожен зі своєю "спеціалізацією": Сент-Люсія для романтичного відпочинку, Порто-Санто на Мадейрі для релаксу, Праслін для любителів природи, Сірос для гурманів, Палаван для поціновувачів природних чудес і Кулебра для водних пригод.

Країна, яку ще вчора багато хто відкривав для себе вперше, сьогодні вже збирає не лише туристичні симпатії, а й реальний інтерес з боку покупців житла.

До слова! Вартість апартаментів із двома спальнями, басейном та видом на океан на островах може стартувати від 120 000 доларів, хоча ціни вже зростають. Це ще одна причина, чому інтерес до Кабо-Верде виходить далеко за межі звичайного відпочинку.

Водночас покупців приваблюють не лише ціни. Серед плюсів архіпелагу називають теплі та чисті води океану, м’які зими та відсутність ураганів.