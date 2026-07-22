Интерес туристов к УАБ был вызван успехом футбольной сборной. По данным Realtor.com, после выступления сборной на Чемпионате мира запросы об отдыхе на островах страны резко возросли, а сам архипелаг все чаще попадает в поле зрения не только путешественников, но и тех, кто хочет присмотреться к недвижимости.

Что известно о Кабо-Верде?

Кабо-Верде имеет статус маленькой страны с большим резонансом. Архипелаг состоит из 10 вулканических островов, а население страны насчитывает около 491 233 человека.

Интерес к Кабо-Верде в последнее время вырос не только благодаря пляжам и океану: островная страна все чаще появляется в туристических подборках как новое направление для зимнего отдыха. Эта страна отличается теплым климатом, системой "all inclusive" и комфортными условиями для пляжного отдыха.

Где находится Кабо-Верде на карте

Футбольный прорыв, безусловно, усилил интерес к стране. УАБ постепенно превращается из малоизвестной точки на карте в направление, сочетающее спортивный хайп и привлекательный формат островного отдыха.

В списке Expedia "Island Hot List 2026" УАБ назвали "лучшим островом, вдохновленным футболом". По данным компании, поисковые запросы о поездках на архипелаг выросли на 265%, а общий интерес к островам повысился еще на 55%.

Эксперт по туризму Мелани Фиш объяснила, что именно футбольный ажиотаж заставил выделить Кабо-Верде отдельной наградой.

Список был уже окончательно сформирован, но одно направление вызвало такой большой ажиотаж среди футбольных болельщиков, что нам пришлось присудить ему отдельную награду,

– рассказала эксперт по туризму Мелани Фиш.

Наряду с УАБ в подборку вошли и другие острова, каждый со своей "специализацией": Сент-Люсия для романтического отдыха, Порто-Санто на Мадейре для релакса, Праслин для любителей природы, Сирос для гурманов, Палаван для ценителей природных чудес и Кулебра для водных приключений.

Страна, которую еще вчера многие открывали для себя впервые, сегодня уже вызывает не только туристический интерес, но и реальный интерес со стороны покупателей жилья.

К слову! Стоимость апартаментов с двумя спальнями, бассейном и видом на океан на островах может начинаться от 120 000 долларов, хотя цены уже растут. Это еще одна причина, почему интерес к Кабо-Верде выходит далеко за рамки обычного отдыха.

В то же время покупателей привлекают не только цены. Среди плюсов архипелага называют теплые и чистые воды океана, мягкие зимы и отсутствие ураганов.