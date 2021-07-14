Кабмін прийняв рішення про термін дії COVID-сертифікатів: скільки він діятиме
14 липня 2021 , 22:16Читать новость на русском
Джерело:телеграм нардепа Гончаренко
Кабінет міністрів ухвалив зміни у додаток до Порядку формування та використання сертифіката про вакцинацію. Тепер є чіткий термін дії, але він стосується лише внутрішнього COVID-сертифікату.
Разом із документом про щеплення ухвалили терміни дії ПЦР-тестувань та довідки про одужання від перенесеної гострої респіраторної хвороби СОVID-19.
До теми Інстаграмна Україна: локації, де кожному треба зробити знімок
Яким буде термін дії документу про щеплення
Відповідно до опублікованих документів, термін дії ковідних сертифікатів становитиме 180 діб, а ПЦР-тестів — 72 години. Після одужання від коронавірусу українці також зможуть отримати COVID-сертифікат на пів року.
Сертифікати наразі є виключно внутрішнім документом.До слова, 14 липня Україна потрапила до "зеленого списку" ЄС. Але це не означає автоматичного потрапляння до цього переліку, зазначили у Міністерстві закордонних справ.