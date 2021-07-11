Ізраїль запровадив обов'язкову самоізоляцію для туристів

Ізраїль повернув вимогу карантину для туристів. Тепер ті, що приїжджають до Ізраїлю, зобов'язані піти на самоізоляцію.

Вона триватиме добу. Як тільки людина отримає негативний ПЛР-тест, зроблений по прибутті до Ізраїлю, самоізоляція завершиться.

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Водночас особи, які повертаються з 16 країн з високим рівнем захворюваності, мають самоізолюватись на 14 днів. При наявності двох негативних тестів на COVID-19 – 10 днів.

До країн з високим рівнем захворюваності належать:

Об'єднані Арабські Емірати;

Сейшельські Острови;

Еквадор;

Ефіопія;

Болівія;

Гватемала;

Гондурас;

Зімбабве;

Замбія;

Намібія;

Парагвай;

Чилі;

Колумбія;

Коста-Рика;

Киргизія;

Туніс.

Туристів з інших країн, зокрема з України, очікує лише 24 години ізоляції.

Нові правила почнуть діяти з 16 липня і стосуватимуться не лише мандрівників, а й ізраїльських громадян.

За даними Worldometer , станом на 11 липня 2021 року в Ізраїлі виявлено 846 083 випадки зараження коронавірусом, з них 6 438 летальних.

Відзначимо, раніше Ізраїль заявив, що штрафуватиме своїх громадян за поїздки в країни червоного списку.