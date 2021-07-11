Ізраїль запровадив обов'язкову самоізоляцію для туристів
Джерело:Times of Israel
Ізраїль повернув вимогу карантину для туристів. Тепер ті, що приїжджають до Ізраїлю, зобов'язані піти на самоізоляцію.
Вона триватиме добу. Як тільки людина отримає негативний ПЛР-тест, зроблений по прибутті до Ізраїлю, самоізоляція завершиться.
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Водночас особи, які повертаються з 16 країн з високим рівнем захворюваності, мають самоізолюватись на 14 днів. При наявності двох негативних тестів на COVID-19 – 10 днів.
До країн з високим рівнем захворюваності належать:
- Об'єднані Арабські Емірати;
- Сейшельські Острови;
- Еквадор;
- Ефіопія;
- Болівія;
- Гватемала;
- Гондурас;
- Зімбабве;
- Замбія;
- Намібія;
- Парагвай;
- Чилі;
- Колумбія;
- Коста-Рика;
- Киргизія;
- Туніс.
Туристів з інших країн, зокрема з України, очікує лише 24 години ізоляції.
Нові правила почнуть діяти з 16 липня і стосуватимуться не лише мандрівників, а й ізраїльських громадян.За даними Worldometer, станом на 11 липня 2021 року в Ізраїлі виявлено 846 083 випадки зараження коронавірусом, з них 6 438 летальних.
Відзначимо, раніше Ізраїль заявив, що штрафуватиме своїх громадян за поїздки в країни червоного списку.