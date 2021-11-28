Ізраїль закриває кордони від іноземців на два тижні

В Ізраїлі ввечері 27 листопада затвердили нові обмеження, покликані запобігти поширенню нового штаму коронавірусу Омікрон. Вони забороняють іноземцям в'їжджати у країну в найближчі 14 днів.

Нові карантинні правила набули чинності у ніч на 28 листопада. Вони передбачають додаткові обмеження для мандрівників.

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Ізраїль закрив кордони для іноземців

Через виявлення у країні заражень штамом Омікрон іноземним громадянам заборонили в'їзд до Ізраїлю протягом найближчих 14 днів. Мандрівники зможуть потрапити у країну лише за наявності спеціального дозволу від урядової комісії.

Інші обмеження через виявлення Омікрону

Міністри також розширили обов'язковий карантин для вакцинованих ізраїльтян, які прибувають з-за кордону. Крім того, агентству безпеки дали дозвіл відновити відстеження інфікованих людей.

Громадянам Ізраїлю, які повертаються з "червоних" країн, доведеться протягом 7 – 14 днів перебувати на карантині у визначених державних готелях. Припинити самоізоляцію можна буде за умови отримання негативного результату тесту на коронавірус.

Омікрон в Ізраїлі: що відомо