Ізраїль відкриває свої кордони для іноземних туристів: що потрібно для в'їзду

Влада Ізраїлю прийняла рішення відкритися для іноземних туристів. Мандрівники зможуть в'їхати на територію країни з 1 листопада.

До Ізраїлю зможуть потрапити вакциновані і ті, хто перехворів на COVID-19. Про це домовилися глава уряду Ізраїлю Нафталі Беннет, міністр охорони здоров'я Ніцан Горовіц і міністр туризму Костянтин (Йоель) Развозов.

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Ізраїль відкриває свої кордони для іноземних туристів

Так, іноземці, які були повністю вакциновані менш ніж пів року тому або яким нещодавно зробили щеплення, матимуть право на в'їзд до країни.

Зокрема, турист повинен зробити щеплення двома дозами однієї з вакцин, затверджених Всесвітньою організацією охорони здоров'я, а саме Pfizer, Moderna, AstraZeneca, SinoVac і Sinopharm або однією дозою Johnson & Johnson.

Також країну можуть відвідати люди, які одужали від COVID-19 менш ніж пів року тому – слід пред'явити позитивний результат тесту, після якого минуло більш ніж 11 днів до в'їзду в Ізраїль і не більш ніж 180 днів до виїзду з Ізраїлю.

Чи доведеться іноземцям проходити тестування або карантин після прибуття – поки невідомо.

Зазначається, що таке рішення має дати поштовх туристичній індустрії, яка страждає через малу кількість туристів. Адже різдвяний сезон вже близько, й десятки тисяч іноземців мають на меті відвідати святі місця в Єрусалимі та Вифлеємі.