Ізраїль призупиняє міжнародне авіасполучення: відомі терміни та умови виїзду з країни

Уряд Ізраїлю вирішив зупинити міжнародне авіасполучення на тиждень, щоб стримати поширення нових штамів коронавірусу.

Так, міжнародний аеропорт імені Бен-Гуріона закриють для всіх міжнародних рейсів уже в ніч на вівторок, 26 січня, пише "The Times of Israel". Заборона триватиме до 31 січня, кінця національного локдауну.

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Ізраїль призупиняє міжнародне пасажирське авіасполучення

Ми попереду всього світу. Жодна нація не зробила того, що ми плануємо зробити – ми герметично запечатаємо країну. Протягом цього тижня закритого неба ми зробимо щеплення ще мільйону ізраїльтян, – цитує прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу газета Haaretz.

Втім, заборона не стосуватиметься вантажних рейсів з-за кордону і польотів служб швидкої медичної допомоги.

Вилетіти з Ізраїлю можна буде лише через такі причини:

для лікування за кордоном

для роботи, яку не можна виконати віддалено

для участі в судових розглядах, похоронах членів сім'ї

в разі переїзду

Таке рішення схвалили всі міністри країни, окрім очільниці Міністерства імміграції Пніни Тамано-Шата, вона назвала таку ініціативу "нерозумною", оскільки скасовуються заплановані рейси євреїв, які хочуть повернутися до країни.

Ситуація з коронавірусом в Ізраїлі

Варто зазначити, Ізраїль є світовим лідером за кількістю вакцинованого від коронавірусу населення. Там зробили щеплення вже більш ніж 2 мільйонам людей. Загалом у країні підтвердили понад 500 тисяч випадків коронавірусу, більш ніж 4 тисячі пацієнтів померли.