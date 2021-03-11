Попри карантин: Ізраїль дозволив польоти до Києва – розклад рейсів

Всупереч карантинним обмеженням, що діють в аеропорту Бен Гуріон у Тель-Авіві, Ізраїль дозволив здійснювати польоти до Києва. Оприлюднено розклад рейсів до 20 березня.

Згідно з рішенням уряду держави Ізраїль, обмеження в аеропорту Бен Гуріон діятимуть до 20 березня.

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За результатами вжитих посольством заходів, ізраїльською стороною було включено Київ до переліку міст, до яких дозволено здійснювати авіарейси, – йдеться у повідомленні диппредставництва.

Зазначається, що у такий спосіб громадяни України можуть скористатися авіарейсами українських та ізраїльських авіаперевізників для того, щоб повернутися додому.

На сьогодні вилетіти з аеропорту Бен Гуріон до Києва можливо нерегулярними рейсами авіакомпаній МАУ, El Al або Israir.

Посольство зауважило, що рейси авіакомпанії МАУ Київ – Тель-Авів – Київ доступні для бронювання у всіх каналах продажу і заплановані до 20 березня 2021 року.

Розклад рейсів:

Fl. Des DEP ARR Date STD LT STA LT PS 775 KBP TLV 10.03.2021 09:30 12:35 PS 776 TLV KBP 10.03.2021 14:50 18:00 PS 777 KBP TLV 10.03.2021 20:40 23:50 PS 778 TLV KBP 11.03.2021 05:30 08:40 PS 775 KBP TLV 11.03.2021 09:30 12:35 PS 776 TLV KBP 11.03.2021 14:35 17:45 PS 1775 KBP TLV 11.03.2021 18:50 22:00 PS 1776 TLV KBP 11.03.2021 23:00 02:10 PS 775 KBP TLV 14.03.2021 09:30 12:35 PS 776 TLV KBP 14.03.2021 14:35 17:45 PS 777 KBP TLV 14.03.2021 20:30 23:55 PS 778 TLV KBP 15.03.2021 05:30 08:40 PS 777 KBP TLV 15.03.2021 20:30 23:55 PS 778 TLV KBP 16.03.2021 05:30 08:40 PS 775 KBP TLV 17.03.2021 10:30 13:35 PS 776 TLV KBP 17.03.2021 14:50 18:00 PS 777 KBP TLV 17.03.2021 20:30 23:55 PS 778 TLV KBP 18.03.2021 05:30 08:40 PS 775 KBP TLV 18.03.2021 10:30 13:35 PS 776 TLV KBP 18.03.2021 14:35 17:45 PS 777 KBP TLV 18.03.2021 20:30 23:55 PS 778 TLV KBP 19.03.2021 05:30 08:40

Що потрібно, аби потрапити на рейс:

Купити квиток

За 24 години до вильоту пасажири повинні подати онлайн-декларацію про стан здоров'я за посиланням

Пасажир зобов'язаний мати при собі негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 годин до вильоту. Якщо пасажир перехворів COVID-19 або вакцинувався (при собі необхідно мати підтверджувальний документ), така вимога не застосовується

Пасажири також мають пройти температурний скринінг в терміналі та слідувати вказівкам представників компетентних органів аеропорту

Детальна інформація щодо правил перебування в терміналі аеропорту Бен Гуріон – за посиланням

Відзначимо, раніше стало відомо, що лише в п'яти країнах зараз немає жодних коронавірусних обмежень.