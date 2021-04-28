Ще один Івано-Франківськ, але 16: правда про життя засекреченого міста за колючим дротом – відео

Чи знали ви, що в Україні існує ще один Івано-Франківськ? Напевне ні, бо цей населений пункт не позначений на картах, туди не їздять поїзди чи автобуси, а говорять про нього пошепки.

Тут колись була засекречена радянська військова база і ціле місто – Івано-Франківськ-16. На території, зокрема, зберігалися ядерні ракети. Кажуть, куратором будівництва виступив Лаврентій Берія.

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Місто розташоване за 60 кілометрів від Івано-Франківська поблизу Делятина. Раніше про його існування знали лише одиниці, а потрапити могли тільки військові.

Для того, щоб в'їхати в Івано-Франківськ-16 необхідно пройти контрольно-пропускний пункт й отримати тимчасову перепустку.

Машину ретельно перевіряють, документи забирають. Зрештою нас пропускають, й видають одноразову перепустку, яка діє лише декілька годин, – йдеться в сюжеті.

Зазначається, що це за щастя, адже колись цивільним навіть підходити до КПП було суворо заборонено.

Краєзнавець зауважив, що раніше тут було село Луг, але за один день звідти виселили понад півтори тисячі мешканців у Херсон та Миколаїв.

Місце для секретної військової бази обрали не випадково: унікальне розташування робило її невразливою до ворожої зброї. Об'єкт зводили політичні в'язні-смертники.

Івано-Франківськ-16 поділений на три зони. Журналістам дозволили перебувати на території з другим рівнем секретності – військове містечко. Поруч із закинутим госпіталем, поліклінікою, басейном працюють школа, дитячий садок, магазини та кафе. Усі мешканці повинні дотримуватися суворого режиму.

За часів Радянського Союзу місто повністю підпорядковувалося Москві. На території ліцею дотепер є погруддя Пушкіну.

У містечку лише одна вулиця – Авіаційна, і 115 будинків. Зараз тут живуть сім'ї колишніх радянських військових і теперішніх українських. Донедавна тут не було мобільного зв'язку, – повідомляє журналістка.

Третя надсекретна частина військового об'єкту розташована десь в горах під землею.

На території Івано-Франківськ-16 нині діє українська військова частина, яка досі забезпечує Збройні сили України боєприпасами та ракетами, щоправда, вже не ядерними.

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