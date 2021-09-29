Італія запровадила нові правила на гірськолижних курортах: за яких умов впускатимуть туристів

Доломітові Альпи в Італії – один з найпопулярніших гірськолижних регіонів серед туристів. Цьогоріч країна вводить нові правила допуску на зимові курорти.

Тепер у всіх відпочивальників вимагатимуть сертифікат вакцинації – Green Pass. При цьому обмежать дозволену кількість пасажирів на підіймачах.

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Гірськолижний сезон в Італії: нові правила

Представники гірськолижної галузі країни погодили протокол з новими правилами допуску туристів:

Сертифікат вакцинації від COVID-19;

Масковий режим для туристів і персоналу;

У закритих кабінках підіймачів заповнюваність лише 80% місць.

Крім того, продаж квитків на курорти максимально переводиться в онлайн-режим, щоб уникнути живих черг.

Умови в'їзду до Італії

Мандрівники, які впродовж останніх 14 днів перебували на території країн категорії D при в'їзді до Італії повинні виконати наступні вимоги:

Вакциновані українці

заповнити онлайн-форми Passenger Locator Form. Їх потрібно надати у цифровому або друкованому вигляді;

пред'явити сертифікат або EU Green Pass, який підтверджує проходження повного курсу вакцинації;

надати негативний результат ПЛР або експрес тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду.

Невакциновані українці

заповнити онлайн-форми Passenger Locator Form. Їх потрібно надати у цифровому або друкованому вигляді;

надати негативний результат ПЛР або експрес тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду;

вирушити на обов'язкову п'ятиденну самоізоляцію, після чого пройти повторне тестування.

Діти віком до 6 років звільняються від вимоги тесту, але у разі необхідності повинні самоізолюватися.

За даними Worldometer , станом на 28 вересня 2021 року в Італії виявлено 4 662 087 випадків зараження коронавірусом, з них 130 742 летальних.

Відзначимо, раніше уряд Австрії розповів про підготовку до прийдешнього гірськолижного сезону – він відбудеться з певними обмеженнями.