Теперь у всех отдыхающих будут требовать сертификат вакцинации – Green Pass. При этом ограничат разрешенное количество пассажиров на подъемниках.

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Горнолыжный сезон в Италии: новые правила

Представители горнолыжной отрасли страны согласовали протокол с новыми правилами допуска туристов:

Сертификат вакцинации от COVID-19;

Масочный режим для туристов и персонала;

В закрытых кабинках подъемников заполняемость лишь 80% мест.

Кроме того, продажа билетов на курорты максимально переводится в онлайн-режим, чтобы избежать живых очередей.

Условия въезда в Италию

Путешественники, которые на протяжении последних 14 дней находились на территории стран категории D при въезде в Италию должны выполнить следующие требования:

Вакцинированы украинцы

заполнить онлайн-формы Passenger Locator Form. Их нужно предоставить в цифровом или печатном виде;

предъявить сертификат или EU Green Pass, который подтверждает прохождение полного курса вакцинации;

предоставить отрицательный результат ПЦР или экспресс теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до въезда.

Невакцинированные украинцы

заполнить онлайн-формы Passenger Locator Form. Их нужно предоставить в цифровом или печатном виде;

предоставить отрицательный результат ПЦР или экспресс теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до въезда;

отправиться на обязательную пятидневную самоизоляцию, после чего пройти повторное тестирование.

Дети до 6 лет освобождаются от требования теста, но в случае необходимости должны самоизолироваться.

По данным Worldometer, по состоянию на 28 сентября 2021 года в Италии обнаружено 4 662 087 случаев заражения коронавирусом, из них 130 742 летальных.

Отметим, ранее правительство Австрии рассказало о подготовке к грядущему горнолыжному сезону – он состоится с определенными ограничениями.