Теперь у всех отдыхающих будут требовать сертификат вакцинации – Green Pass. При этом ограничат разрешенное количество пассажиров на подъемниках.
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Горнолыжный сезон в Италии: новые правила
Представители горнолыжной отрасли страны согласовали протокол с новыми правилами допуска туристов:
- Сертификат вакцинации от COVID-19;
- Масочный режим для туристов и персонала;
- В закрытых кабинках подъемников заполняемость лишь 80% мест.
Кроме того, продажа билетов на курорты максимально переводится в онлайн-режим, чтобы избежать живых очередей.
Условия въезда в Италию
Путешественники, которые на протяжении последних 14 дней находились на территории стран категории D при въезде в Италию должны выполнить следующие требования:
Вакцинированы украинцы
- заполнить онлайн-формы Passenger Locator Form. Их нужно предоставить в цифровом или печатном виде;
- предъявить сертификат или EU Green Pass, который подтверждает прохождение полного курса вакцинации;
- предоставить отрицательный результат ПЦР или экспресс теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до въезда.
Невакцинированные украинцы
- заполнить онлайн-формы Passenger Locator Form. Их нужно предоставить в цифровом или печатном виде;
- предоставить отрицательный результат ПЦР или экспресс теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до въезда;
- отправиться на обязательную пятидневную самоизоляцию, после чего пройти повторное тестирование.
Дети до 6 лет освобождаются от требования теста, но в случае необходимости должны самоизолироваться.
Отметим, ранее правительство Австрии рассказало о подготовке к грядущему горнолыжному сезону – он состоится с определенными ограничениями.