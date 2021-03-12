Коронавірус в Італії: країна введе загальнонаціональний локдаун на Великдень

В Італії запровадять загальнонаціональний локдаун на пасхальні свята. Країна прийняла таке рішення, щоб впоратися з новим спалахом COVID-19 і госпіталізацій.

Магазини, які продають другорядні товари, будуть закриті по всій країні з 3 по 5 квітня. Ті, що спеціалізуються на речах першої потреби – залишаться відкритими.

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Впродовж цих днів італійцям буде дозволено залишати свої будинки тільки з метою роботи, за станом здоров'я або через надзвичайні обставини.

У проєкті указу також сказано, що з 15 березня будуть посилені обмеження в "жовтих" регіонах країни з низьким рівнем ризику. У цих регіонах рух між містами буде суворо обмежений, ресторани та бари закриють.

Очікується, що указ буде затверджено пізніше у п'ятницю.

За даними Worldometer , станом на 12 березня 2021 року в Італії виявлено 3 149 017 випадків зараження коронавірусом, з них 101 184 летальних.

Відзначимо, у 2020 році в Італії через пандемію зареєстрували рекордну високу смертність. Кількість смертей була вищою, ніж у будь-який інший рік після Другої світової війни.