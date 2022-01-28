Італія продовжила заборону на в'їзд туристів з України: що відомо

14 грудня 2021 року влада Італії заборонила в'їзд всім туристам з України через штам "Омікрон". Правила попередньо мали діяти до 31 січня 2022 року.

Очікувалося, що їх не продовжать. Втім, країна все ж не відкрилася для українців.

Читайте також ЄС вводить нові правила для мандрівок: що потрібно знати туристам

Італія продовжила заборону на в'їзд з України

Міністерство закордонних справ Італії оновило перелік країн категорії D – України там немає. Це означає, що з 1 лютого вона й надалі залишається в категорії E, для якої в'їзд з туристичною метою – заборонений.

Умови в'їзду

Для громадян країни, яка належить до категорії E (до якої віднесено в Україну), в'їзд можливий лише за поважної причини. Якщо така є, то потрібно:

належати до категорії громадян, серед яких ті, хто мають документи на роботу, навчання, їдуть на лікування, повертаються до місця проживання, мають громадянство ЄС, довідку на проживання в ЄС, чи є близькими родичами громадян ЄС;

заповнити форму санітарного контролю онлайн;

пред'явити негативний ПЛР-тест (за 72 години) або швидкий тест (за 24 години);

активувати процедури нагляду за здоров'ям у медустановах відповідно до території проживання та пройти 10-денний карантин, по закінченню якого зробити повторний тест.

Якщо впродовж останніх 14 днів ви перебували в країні зони C чи D, то можете потрапити на територію Італії абсолютно легально.

Як відомо, нові правила діятимуть з 1 лютого до 15 березня 2022 року.

COVID-19 в Італії: останні дані