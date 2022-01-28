Італія продовжила заборону на в'їзд туристів з України: що відомо
28 січня 2022 , 16:25Читать новость на русском
Джерело:Lowcostavia
14 грудня 2021 року влада Італії заборонила в'їзд всім туристам з України через штам "Омікрон". Правила попередньо мали діяти до 31 січня 2022 року.
Очікувалося, що їх не продовжать. Втім, країна все ж не відкрилася для українців.
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Італія продовжила заборону на в'їзд з України
Міністерство закордонних справ Італії оновило перелік країн категорії D – України там немає. Це означає, що з 1 лютого вона й надалі залишається в категорії E, для якої в'їзд з туристичною метою – заборонений.
Умови в'їзду
Для громадян країни, яка належить до категорії E (до якої віднесено в Україну), в'їзд можливий лише за поважної причини. Якщо така є, то потрібно:
- належати до категорії громадян, серед яких ті, хто мають документи на роботу, навчання, їдуть на лікування, повертаються до місця проживання, мають громадянство ЄС, довідку на проживання в ЄС, чи є близькими родичами громадян ЄС;
- заповнити форму санітарного контролю онлайн;
- пред'явити негативний ПЛР-тест (за 72 години) або швидкий тест (за 24 години);
- активувати процедури нагляду за здоров'ям у медустановах відповідно до території проживання та пройти 10-денний карантин, по закінченню якого зробити повторний тест.
Як відомо, нові правила діятимуть з 1 лютого до 15 березня 2022 року.
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- На жаль, з них 145 159 летальних;
- Водночас 7 687 989 осіб побороли хворобу.