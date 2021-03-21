Покоїться в теплій бухті: історія корабля World Discoverer, який наткнувся на невідомий риф

Невеликий круїзний лайнер World Discoverer мав величезні перспективи. Його спеціально створили досить вузьким, щоб він міг проходити по нешироких річках і протокам, відкриваючи мандрівникам раніше невідомі місця, зокрема Південного полюса й Амазонки.

Якраз через незвіданість підступних вод World Discoverer назавжди залишився у їх володіннях. Зараз 87-метрове судно покоїться в бухті Родерік на Соломонових островах. Воно лежить на мілині, нахилене під кутом 46 градусів, і привертає до себе увагу туристів з усього світу.

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Про судно World Discoverer

World Discoverer був спроєктований і побудований у Німеччині в 1974 році. Через банкрутство першого власника корабель довелося продати. Потім він ще кілька разів змінював господаря.

У судна був подвійний корпус і присвоєно крижаний клас 1А, який дозволяв плавання у полярні райони Антарктики. Пасажири могли спостерігати рух крижин та айсбергів, навіть наближатися до них на надувних човнах, яких на World Discoverer був цілий запас.



World Discoverer 26 років подорожував до Південного полюса й Аляски / Фото blowing.up.history

Де плавав корабель

У тій частині світу, близькій до Південного полюса, корабель ходив у період австралійського літа, тобто з листопада до лютого. Подорожуючі могли насолоджуватися виглядом Фолклендських островів, Чилі, Аргентини. А традиційним літом корабель подорожував по регіону Аляски і навколо Берингового моря.



Вперше прості люди могли потрапити на незвідані землі / Фото blowing.up.history

Подорожі на World Discoverer називали громадськими експедиціями, адже вперше нові місця відвідували прості люди, а не вчені. Щоправда, була там і невелика команда досвідчених істориків, геологів, біологів і натуралістів, які розповідали туристам про те, що вони бачать довкола.

World Discoverer був явно зроблений для розумних і допитливих пасажирів. Тут була бібліотека, лекційний зал, фітнес-центр, солярій з басейном і медичний центр.



Судно було достатньо вузьким, що плисти по річках / Фото blowing.up.history

Крах корабля

На жаль, життя корабля було недовгим. 30 квітня 2000 року World Discoverer наткнувся на непозначений на мапі риф у протоці Сандфлай, що на Соломонових островах, та пошкодив корпус.



World Discoverer наткнувся на риф / Фото blowing.up.history

Капітан Олівер Кресс послав сигнал лиха, який отримали у столиці островів, місті Хоніарі. Прибулий на місце пасажирський пором врятував усіх пасажирів World Discoverer, а саме судно, яке почало нахилятися на бік, капітан вивів на мілину в бухті Родеріка, щоб уникнути його затоплення.



Усіх пасажирів вдалося врятувати / Фото blowing.up.history

Місцеві жителі, які в той час перебували в стані громадянської війни, розграбували його і заважали його порятунку. Після обстеження пробоїни з’ясувалося, що корабель не підлягає відновленню.



Місцеві жителі розграбували судно / Фото blowing.up.history



World Discoverer не підлягає ремонту / Фото blowing.up.history



Корабель World Discoverer зараз є туристичною перлиною / Фото blowing.up.history



Круїзне судно World Discoverer покоїться на Соломонових островах / Фото blowing.up.history



World Discoverer побудували в Німеччині в 1974 році / Фото blowing.up.history