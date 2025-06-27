Унікальна водойма на Буковині

Однак останнім часом ця локація завірусилася у тіктоці, а користувачі мережі ставлять лише одне запитання – де це? Про унікальне озеро розповідає 24 Канал.

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Унікальна водойма, яку ще називають "Іспаськими мальдівами", розташована у селі Іспас Вижницького району Чернівецької області. Вода в озері нереально чиста й має смарагдовий відтінок. З мінусів – вона дуже холодна, однак у спекотний день це стає перевагою. Атмосфери цьому місцю додають дерев'яні мостики, які занурені у воду.

Дивіться відео про озеро в селі Іспас:

Інший турист зауважив, що озеро в Іспані нагадує йому не Мальдіви, а Сейшели. Усе через унікальний ландшафт, який можна порівняти з екзотичними тропіками.

Природа на "Іспанських мальдівах": відео

Місцеві дуже цінують цю водойму, а тому закликають туристів не пошкоджувати навколишній ландшафт.

Зауважимо, що відстань від Чернівців до Іспасу становить 65 кілометрів – їхати близько години.