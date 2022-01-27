Іспанський лоукостер Vueling влаштував розпродаж квитків до Парижа: ціни
27 січня 2022 , 18:34Читать новость на русском
Джерело:lowcost
Іспанський лоукостер Vueling пропонує лютневі перельоти від 17 євро. Пропозицію поширюється на новий напрямок з Києва в Париж (Орлі).
У вартість входить ручна поклажа розміром 40х30х20 сантиметрів. Квитки пропонують на увесь лютий, включно із Днем Валентина.
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Іспанський лоукостер Vueling влаштував розпродаж квитків до Парижа: ціни
Рейси виконуватимуться літаками Airbus A320 з аеропорту Київ (Бориспіль) в аеропорт Париж (Орлі). Авіаперевізник планує перельоти кожного вівторка та неділі.
Умови розпродажу:
- триватиме до 28 січня включно;
- знижка поширюється на рейси з 1 по 28 лютого;
- поширюється розпродаж на квитки в тарифі Basic.