Бігали по пляжу за наркоконтрабандистами: в Іспанії відпочивальники допомогли копам

В Іспанії невеликий катер сів на мілину, а двоє чоловіків з нього кинулись навтьоки, бо їх переслідували поліцейські. Відпочивальники на пляжі відчули неладне та допомогли копам спіймати контрабандистів.

У невеличкому катері знайшли 700 кілограмів канабісу. Правоохоронці подякували усім небайдужим, хто долучився до арешту злочинців.

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Контрабандисти в Іспанії

Відвідувачі пляжу в південній провінції Гранада ненароком опинилися в гонитві за парою злочинців. Правоохоронці переслідували невеличкий човен, що летів прямо на берег з гальки. Він ледь не задавив одну з відпочивальниць.

Інцидент трапився на пляжі Мелічена 15 серпня. Хоча історія почалася трохи раніше, коли патрульний катер помітив підозрілий маленький човен. Коли судно різко сіло на мілину на пляжі, узбережжя заповнили поліцейські сирени. Тоді двоє чоловіків кинулися навтьоки. До затримання приєдналися відпочивальники – наздоганяли прямо у купальних костюмах.

Одного з втікачів піймали майже одразу. Очевидці кажуть, що він був схожий на тварину, яку загнали у пастку – його з усіх боків оточили люди. Тим часом інші туристи кинулись ловити другого злочинця. Його арештували неподалік.

Поліцейські після затримання відправились до судна перевірити, чи є заборонені речовини на борту. Коли вони підняли один з пакетів та розрізали упаковку, то виявили понад 20 маленьких упакованих пакетиків з канабісом. За підрахунками правоохоронців, загальна вага вантажу складає понад 700 кілограмів.



Пакет з канабісом у наркоторговців в Іспанії / Фото The Guardian