В небольшом катере нашли 700 килограммов каннабиса. Правоохранители поблагодарили всем неравнодушным, кто присоединился к аресту преступников.

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Контрабандисты в Испании

Посетители пляжа в южной провинции Гранада ненароком поучаствовали в погоне за парой преступников. Правоохранители преследовали небольшую лодку, летевшую прямо на пляж из гальки. Она едва не задавил одну из отдыхающих.

Инцидент произошел на пляже Меличена 15 августа. Хотя история началась чуть раньше, когда патрульный катер заметил подозрительную маленькую лодку. Когда судно резко сел на мель на пляже, побережье заполнили полицейские сирены. Тогда 2 мужчин бросились наутек. К их задержанию присоединились отдыхающие – они погнались прямо в купальных костюмах.

Одного из беглецов поймали почти сразу. Очевидцы говорят, что он был похож на животное, которое загнали в ловушку – его со всех сторон окружили люди. Тем временем другие туристы бросились ловить второго преступника. Его арестовали неподалеку.

Полицейские после задержания отправились к судну проверить, есть ли запрещенные вещества на борту. Когда они взяли один из пакетов и разрезали упаковку, то обнаружили более 20 маленьких упакованных пакетиков с каннабисом. По подсчетам правоохранителей, общий вес груза составляет более 700 килограммов.



Пакет с каннабисом у наркоторговцев в Испании / Фото The Guardian