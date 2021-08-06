В Іспанії оголосили вакансію детектива серед туристів: він має викривати підпільні вечірки

Влада Іспанії запропонувала незвичайний метод боротьби з вечірками на популярному курорті Ібіца. Вони хочуть створити "детективний загін" з туристів віком від 30 до 40 років, які мають викривати підпільні збори.

Детективи піл видом туристів будуть проникати на незаконні масові заходи і повідомляти про місце їх проведення правоохоронцям. На думку іспанського уряду, це має запобігти поширенню коронавірусу серед іноземців.

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Туристи-детективи на Ібіці

Представник місцевого самоврядування Маріано Хуан заявив, що вечірки становлять загрозу для здоров'я населення. Люди комунікують між собою у соціальних мережах, тому їх необхідно потрапити в закриті кола.

На вечірки ходять як туристи, так і ті, хто тут живе. Організатори - це люди, яких громадськість знає, і місцевим важко повідомити про незаконні збори в поліцію. Тому ми вирішили звернутися за допомогою ззовні. Ми вже два тижні розмовляємо з компанією, щоб створити команду, яка буде інформувати про вечірки правоохоронцям,

– розповів він.

Маріано Хуан також зазначив, що вже незабаром сформують детективний загін та приступить до роботи.

Які обмеження діють на іспанському курорті