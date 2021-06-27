Ніяких масок та дистанції: Ісландія скасувала всі карантинні обмеження

Ісландія скасувала всі внутрішні карантинні обмеження, які діяли від початку пандемії. Таке рішення влада ухвалила завдяки зростанню кількості вакцинованого населення.

Відтак з 26 червня мешканцям не потрібно буде носити маски чи дотримуватися соціальної дистанції. Країна першою в Європі оголосила про це.

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В Ісландії скасовують всі COVID-обмеження

В Міністерстві охорони здоров'я Ісландії відзначили, що 87% дорослого населення вже отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу. Натомість 60% – повністю щепилися.

Відтак у країні було вироблено колективний імунітет. Саме тому влада прийняла рішення повністю скасувати всі внутрішньокарантинні обмеження.

У країні скасовується:

обов'язкове перебування в громадських місцях у масках;

дотримання соціального дистанціювання;

обмеження на проведення різних заходів.

"Ми повертаємося до життя в суспільстві, в якому почуваємося комфортно. Ми прагнули цього відтоді, як офіційно були введені перші карантинні заходи – 16 травня 2020 року", – мовиться в офіційному повідомленні.

Змінюються правила перевірки на кордоні

В уряді також повідомили, що з 1 липня змінюються правила перевірки на коронавірус тих, хто перетинає кордон. Обов'язкове ПЛР-тестування скасовується для туристів, які нададуть довідку про вакцинацію.

Правило розповсюджується лише на вакцини, які схвалені Європейським агентством з оцінки лікарських засобів чи ВООЗ. Також при в'їзді в Ісландію не будуть тестувати на COVID-19 дітей, народжених після 2005 року.