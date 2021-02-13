Ткаченко розповів про створення туристичних "магнітів" в Україні

Міністерство культури та інформаційної політики планує розробити туристичну мапу України і модернізувати туристичну сферу.

Про це заявив очільник міністерства Олександр Ткаченко і додав, що планується розбудова доріг, що йдуть через туристичні маршрути, створення умов, інфраструктури, маркетингу, інформаційних стендів, реєстру туристичних операторів і готелів.

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Окремою частиною проєкту має стати створення туристичних "магнітів". Міністерство зараз на стадії передпроєктної підготовки, їх основна мета – це залучення інвесторів.

Олександр Ткаченко зазначив, що зараз працюють над двома туристичними "магнітами" – острів Хортиця і біосферний заповідник Асканія-Нова.

Обидва мають величезний потенціал. Але щоб його розкрити, ми маємо провести величезну підготовчу роботу. Бо та ж Асканія-Нова – це, безперечно, унікальний заповідник. Але до нього важко дістатися… Проїхати наявними там "дорогами", аби подивитися на тварин, що є у заповіднику, – практично неможливо… Вони не мають достатнього фінансування, аби все це утримувати. А про таку "розкіш", як можливість переночувати десь поблизу, взагалі не йдеться.,

– зазначив Ткаченко.

Міністр анонсував, що скоро вони поділяться деталями проєкту.

Також Олександр Ткаченко спрогнозував, що на відновлення туристичної сфери можна розраховувати не раніше 2023 року.