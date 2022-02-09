Індонезія посилює обмеження на двох курортних островах

Влада Індонезії запроваджує додаткові обмеження на островах Балі та Яві. Вони поширюються на Джакарту, Бандунг, Джокьякарту, Убуд та інші міста.

Таке рішення було прийнято на тлі сплеску COVID-19, зокрема, нового штаму "Омікрон". Оскільки влада прогнозує, що пік захворюваності буде наприкінці лютого, вирішила посилити обмеження в країні.

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Індонезія посилює обмеження на Балі та Яві

Так, уряд заявив, що кількість людей, яким дозволено перебувати у громадських місцях у цих чотирьох містах, відтепер буде обмежена.

Ресторани, кафе, торгові центри повинні знову заповнюватися лише на 60%, дитячі майданчики та розважальні центри – на 35%, а культові споруди (мечеті та церкви) – на 50%. Заходи стосуються всіх, зокрема, іноземних мандрівників.

Ми не хочемо залякувати населення, але не маємо наміру завдавати шкоди економіці. Можливо, проблема виявиться не такою серйозною. Цього тижня ми уважно стежимо за ситуацією,

– прокоментував рішення міністр Лухут Панджайтан.

Він також додав, якщо все буде добре, то обмеження пом'якшать вже наступного тижня.

COVID-19 в Індонезії: останні дані

РанішеЛухут Панджайтан повідомив, що іноземні туристи з усього світу зможуть потрапити на курортний острів Балі з 4 лютого. Втім, кожному гостю доведеться виконати деякі умови.

За словами чиновника, близько 65% COVID-пацієнтів у лікарні не мають симптомів або мають легкі. Тому тепер замість перебування у лікарнях їм треба самоізолюватись вдома або у спеціально відведеному закладі.

Урядові дані свідчать, що зараз 18 966 лікарняних ліжок зайняті пацієнтами з COVID-19, що становить менше ніж 20% від виділених для них 120 000. Загалом в Індонезії налічується близько 400 000 лікарняних ліжок.

Якби пацієнти дотримувалися вказівок МОЗ, кількість госпіталізованих пацієнтів була б на 60 – 70% меншою. Лікарні мають бути тільки для тих, хто їх потребує,

– підкреслив представник влади.