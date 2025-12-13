Мандрівникам порадили країну, де можна розкішно відпочити, але не розоритися
- Індонезія пропонує розкішний відпочинок з доступними цінами, зокрема на авіаперельоти та проживання в п'ятизіркових готелях, у порівнянні з іншими популярними напрямками.
- З 1 вересня 2025 року для в'їзду в Індонезію необхідно заповнювати нову деклараційну картку All Indonesia онлайн, яка об'єднує кілька форм, включаючи митні та імміграційні декларації.
Коли відпочивальники шукають розкішне місце для відпочинку, багато хто з них розглядає такі напрямки, як Мальдіви або Маврикій. З їхніми прекрасними пляжами, бірюзовим морем і нескінченним сонцем, ці країни також є популярними місцями для медового місяця. Але є одне місце, яке вдало поєднує розкіш і доступність.
Нове дослідження, в якому було розглянуто 30 місць для медового місяця, показало, що Індонезія може запропонувати розкішний відпочинок без надмірних витрат. Про це пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.
Куди поїхати замість Мальдівів?
В аналізі, проведеному AbayaButh, враховувалися ціни на авіаквитки, вартість проживання в п'ятизіркових готелях, наявність розкішних курортів, якість спа-послуг та доступ до приватних басейнів і вілл.
Острови Індонезії посіли перше місце, а вартість перельоту преміум-економ-класом у червні 2026 року складають в середньому 62 тисячі гривень. Згідно з дослідженням, перельоти до подібних напрямків можуть коштувати втричі або вчетверо дорожче. Проживання в п'ятизірковому готелі також виявляється дешевшим і коштує в середньому 22 374 гривень за ніч. Водночас ніч на Мальдівах коштує в середньому 52 тисячі гривень, а на Бермудах – 30 тисяч гривень.
Цей курорт у Південно-Східній Азії може похвалитися 177 розкішними курортами, що становить 6% від усіх курортів країни, та 673 п'ятизірковими спа-центрами. Ба бльше, тут є 538 готелів з приватними басейнами, що становить одну з найвищих часток у світі – майже 18%.
Тим, хто вирішив відправитися в недорогу розкішну подорож на популярний індонезійський острів Балі, слід знати про нещодавні зміни. З 1 вересня 2025 року всі міжнародні пасажири, що прибувають до міжнародного аеропорту I Gusti Ngurah Rai, повинні мати нову деклараційну картку All Indonesia.
До речі. Як йдеться на сайті МЗС України, в'їзд до Індонезії безвізовий до 30 днів для поїздок з метою туризму.
Що відомо про картку All Indonesia?
Картку можна безкоштовно заповнити онлайн через нову цифрову платформу, яка замінює кілька інших форм. Ці об'єднані форми включають декларації про стан здоров'я (SATUSEHAT), митні декларації (e-CD), імміграційні та карантинні декларації.
У формі All Indonesia необхідно вказати особисті дані та паспортні дані туристів, а також інформацію про їхню подорож, транспорт та проживання. Відвідувачі повинні заповнити форму за три дні до прибуття.
Ще одне розкішне місце для відпочинку, Пуерто-Рико, посіло 14-те місце серед найдорожчих курортів світу. Однак у нього є і дешевша сторона, що робить подорож туди більш доступною.
Мандрівники, які бажають відвідати цей карибський центр з обмеженим бюджетом, можуть зробити це в середньому за 4 600 гривень на день. Середні щоденні витрати там становлять 10 тисяч гривень на особу, але є способи відвідати острів за менші гроші.
Що треба знати про відпочинок на Балі?
Нещодавно на Балі посилили перевірки туристів через збільшення порушень візового режиму, зокрема перевищення терміну перебування.
Влада запровадила оперативну групу для боротьби з порушеннями. Порушникам загрожують штрафи, депортація або заборона на в'їзд.
Зазначимо, що найкращий час для поїздки на Балі – це сухий сезон з квітня до вересня, який є ідеальним для активного відпочинку.
Високий сезон триває в липні – серпні та під час свят, коли на острів прибуває багато туристів.
Часті питання
Які переваги відпочинку в Індонезії для молодят?
Індонезія пропонує розкішний відпочинок без надмірних витрат — зокрема, доступні ціни на авіаквитки, дешевше проживання в п'ятизіркових готелях та наявність розкішних курортів і спа-центрів.
Що таке картка All Indonesia і як її заповнити?
Картка All Indonesia — це нова цифрова платформа, яка об'єднує декларації про стан здоров'я, митні, імміграційні та карантинні декларації. Її можна безкоштовно заповнити онлайн, вказавши особисті дані, паспортні дані та інформацію про подорож. Заповнення необхідно здійснити за три дні до прибуття.
Чи існують інші доступні варіанти розкішного відпочинку, окрім Індонезії?
Так, Пуерто-Рико також пропонує можливості для розкішного відпочинку — хоча він посів 14-те місце серед найдорожчих курортів світу, існують способи відвідати його з меншими витратами, в середньому за 4 600 гривень на день.