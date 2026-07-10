Замість скла та металу: в Індії відкрили унікальний аеропорт у стилі стародавніх палаців

В індійському місті Джодхпур презентували новий термінал аеропорту, який кардинально відрізняється від звичних сучасних летовищ зі скла та металу. Архітектори відтворили величну атмосферу стародавніх палаців Раджастану, перетворивши очікування на рейс на справжню королівську пригоду.

Поки більшість сучасних летовищ світу схожі одне на одне як дві краплі води, індійське архітектурне бюро Sthapati вирішило кинути виклик глобальній одноманітності.

Як пише видання Dezeen, новий термінал площею 23 400 квадратних метрів спроєктований так, щоб знайомити мандрівників із душею "Блакитного міста" з першої секунди приземлення.

Зверніть увагу! "Блакитним містом" називають місто Джодхпур, розташоване в штаті Раджастан. Воно отримало таку назву завдяки тисячам будинків, пофарбованих у різні відтінки синього та блакитного кольору.

Цей масштабний проєкт вартістю близько 48 мільйонів доларів урочисто відкрив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Нові повітряні ворота здатні приймати до 2 мільйонів пасажирів на рік, пропонуючи їм комфорт світового рівня та шість сучасних телетрапів для прямого виходу до літаків.



Новий пасажирський термінал у Джодхпурі / Фото з сайту Dezeen

Чому новий термінал нагадує королівський палац?

Замість того, щоб копіювати історичні пам'ятки, архітектори черпали натхнення з таких шедеврів, як величний форт Мехрангарх та розкішний палац Умайд-Бгаван.

Каркас будівлі виконаний зі сталі, проте зовні він повністю загорнутий у панелі зі склофібробетону теплого рожево-помаранчевого відтінку, що ідеально відтворює колір знаменитого місцевого різьбленого пісковику.

Фасад прикрашають витончені колони, багатолопатеві арки, круглі куполи та грандіозний навіс над входом. Уся ця послідовність просторів відтворює церемоніальне відчуття проходу крізь монументальні історичні брами Раджастану. На вершині будівлі красується традиційний рифлений купол, увінчаний священним шпилем "калаш" на основі у вигляді лотоса.



Унікальний фасад з елементами традиційної архітектури Раджпутани / Фото з сайту Dezeen

Внутрішній простір терміналу прикрашений дивовижними фресками із зображеннями сцен із життя королівських дворів, традиційними мотивами Марвару та величними павичами, які створювали спільно з місцевими ремісниками.



Інтер'єр термінала поєднує сучасну логістику та традиційне мистецтво / Фото з сайту Dezeen

Окрім естетики, будівля вражає своєю екологічністю. Вона спроєктована з урахуванням спекотного та посушливого клімату Джодхпура: спеціальне енергоефективне скління та ізоляційні матеріали мінімізують нагрівання від палючого сонця, а всередині панує приємне природне світло.

Які ще незвичайні аеропорти світу вражають мандрівників?

Поки Індія дивує світ королівською розкішшю в стилі стародавніх палаців, інші країни також створюють унікальні авіаційні хаби та пропонують мандрівникам абсолютно новий рівень комфорту.

Сучасні летовища вже давно вийшли за межі звичайних транзитних зон, перетворюючись на самостійні пам'ятки архітектури. Тепер авіаційна індустрія пропонує безліч унікальних локацій, які здатні здивувати.