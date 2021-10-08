Індія відкриється для іноземних туристів: відомі терміни

Уряд Індії прийняв рішення відновити приймання туристів. Іноземці зможуть в'їхати до країни вже з 15 жовтня.

Йдеться про видачу туристичних віз. Впродовж 18 місяців Індія не видавала їх іноземним відвідувачам у зв'язку з COVID-19.

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Індія знову видаватиме туристичні візи іноземцям

Згідно з пресрелізом Міністерства внутрішніх справ Індії, туристи, які прибувають чартерними рейсами, зможуть в'їхати з 15 жовтня. Тих, що мандрують регулярними рейсами, пускатимуть з 15 листопада.

Іноземні туристи, перевізники, що доставляють їх до Індії, та всі інші зацікавлені сторони на станціях посадки, повинні дотримуватись усіх належних протоколів та норм, що стосуються COVID-19, які час від часу повідомляються Міністерством охорони здоров'я та сім'ї,

– йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення було ухвалене за результатами консультацій МВС Індії з МЗС, МОЗ та Міністерством туризму.

Крім того, цей крок є наслідком попереднього відкриття в останні місяці для мандрівників, які перебувають у службових, дипломатичних або студентських візах.

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