Ідея для великодньої мандрівки: екскурсія в унікальний Музей Писанки

Великдень – час, коли збирається вся родина, тому варто провести свято не лише за столом. Чудовим варіантом невеликої подорожі буде тематична екскурсія в Музей писанкового розпису.

Travel24 за підтримки SKODA KODIAQ пропонує вам вирушити в єдиний у світі Музей Писанки. Дізнайтеся, чому його варто відвідати. Звісно, з дотриманням карантинних обмежень: носінням масок та соціальною дистанцією.

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Архітектурна споруда у формі найбільшого у світі писанкового яйця (висота – 13,5 метрів) стала візиткою Коломиї й приваблює відвідувачів з усіх країн. Музей спеціально створений для збереження й експонування творів писанкового розпису – писанок.

Колекції Музею

Зараз Музей володіє колекцією, яка налічує понад 12 000 писанок і декоративних яєць із різних регіонів України та країн світу (Пакистану, Білорусі, Польщі, США, Франції та інших). Це і писанки, мальованки, дряпанки, створені на курячій, гусячій, страусовій чи навіть перепелиній шкаралупі.

Безцінною є писанка, яка була написана природними барвниками на гусячому яйці ще понад 500 років тому. Її знайшли у 2013 році у Львові у водозабірній башті під час археологічних розкопок.



Копія найдавнішої писанки в Україні / Фото: en.wikipedia.org

Серед експонатів також є писанки з підписами відомих діячів України. Наприклад, президентів Леоніда Кучми та Віктора Ющенка.

Екскурсія

Тут ви зможете не лише розглянути колекцію, а й стати учасником майстер-класів з розпису писанки. Також у Музеї постійно відбуваються різноманітні виставки майстрів народного мистецтва.





Екскурсія в Музей Писанки / Фото: en.wikipedia.org

Слід зазначити, що 2017 року за високий рейтинг від відвідувачів Музей писанкового розпису отримав сертифікат-відзнаку від популярного у всьому світі сайту для мандрівників TripAdvisor.

Вартість входу – 30 гривень для дорослих; для студентів, учнів та пенсіонерів – 15.

Якщо ж хочете, щоб для вас провели екскурсію, то дорослим доведеться заплатити 100 гривень, а студентам та учням – 80. За такою ж ціною (80 гривень) можна придбати сімейну екскурсію.

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Чим дістатися?

Найкращим варіантом буде SKODA KODIAQ, у якій ви з легкістю зможете вмістити 7 осіб. Об'єм багажного відділення вважається найбільшим у своєму класі, він досягає 720 літрів (2065 літрів при складених сидіннях). Ця модель має систему допомоги при маневруванні – Manouevre Assist, вона дозволить вам уникнути небезпечних ситуацій при здійсненні паркування заднім ходом.



SKODA KODIAQ / Фото: skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KODIAQ дивіться у тест-драйві:



Вдалої мандрівки!