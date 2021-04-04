Хвилі аномального кольору, що сяють: турист опублікував декілька відео, які захопили мережу

Які хвилі доводилося бачити вам? Наприклад, на узбережжі Каліфорнії можна стати свідком незвичайного явища – блискучих блакитних хвиль.

Відповідними відео поділився @patrickc_la у своєму Instagram. Фотограф зробив їх на узбережжі Каліфорнії.

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На відеороликах можна спостерігати незвичайний ефект, коли вода забарвлюється в яскраво-блакитний колір, який переливається й сяє. На одному з них чоловік розводить руками у воді, залишаючи сліди, що світяться.

Це явище називають біолюмінесценцією. Причиною є планктон, що скупчується біля берегів у великій кількості. Неонове свічення – результат реакції організмів на стресовий стан. Наприклад, воно виникає при ударі хвиль об каміння або при зіткненні з піском.

Попри те, що ця подія тривала близько тижня, я дуже щасливий, що ми її побачили. Не можу дочекатися, коли це повториться, – написав автор під однією із публікацій.

Патрік розповів, що побачити таке явище було його мрією. Він також запевнив, що все це реально.

Відзначимо, раніше на пляжі в Австралії відпочивальники зафіксували унікальне природне явище – густу морську піну жовтого кольору.