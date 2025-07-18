Але вражаючий візерунок створили не сили природи, а люди – ще понад сто років тому. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Що відомо про фантастичний острів?

Острів площею лише 0,14 квадратних кілометра вражає своєю мережею кам'яних стін довжиною понад 23 кілометри. Збудовані без розчину у стилі так званої "сухої кладки", ці стіни утворюють складний малюнок, який добре видно лише з повітря. Саме завдяки таким фото Бальєнац і привернув увагу туристів та фотографів.



Як виглядає острів з висоти / Фото з ютуб-каналу @sciencechanne

Попри асоціації з давніми оборонними спорудами, кам'яні стіни Бальєнаца не мають жодного військового значення. Їх почали зводити у XIX столітті для цілком практичної мети – захистити сільськогосподарські культури від сильних морських вітрів. Через кам'янистий ґрунт і відсутність родючих земель острів не був заселений. Проте його активно використовували фермери з сусіднього острова Капріє.

Стіни створювали невеликі ділянки – своєрідні вітрозахисні "коробки", в яких легше було вирощувати рослини. Цей метод був поширений у регіоні, однак саме на Бальєнаці сітка стін досягла рекордної густоти.



Європейський острів, який з висоти нагадує відбиток пальця / Фото з ютуб-каналу @sciencechanne

Як сьогодні живе острів?

Сьогодні Бальєнац став своєрідною візитівкою хорватського архіпелагу Шибенік. Попри те, що постійного населення на острові немає, його історія та унікальний вигляд приваблюють численних туристів, істориків і фотографів.

Цей острів – яскравий приклад того, як поєднання природи та людської праці може створити щось настільки вражаюче, що воно потрапляє до списків найунікальніших місць Європи.

Раніше ми писали про острів Санта-Крус-дель-Іслоте, який вважається найбільш густонаселеним у світі. Там живе майже 1200 осіб на площі лише в один гектар.