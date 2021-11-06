У Хорватії посилили обмеження через COVID: що змінилося

Хорватський уряд посилює карантинні обмеження в країні. Таке рішення було прийнято на тлі погіршення ситуації з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.

Зокрема, влада країни вирішила обмежити масові збори та розширити використання COVID-сертифікатів. Нові правила набудуть чинності з суботи, 6 листопада.

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У Хорватії посилили обмеження через COVID

Так, з 6 листопада, згідно з новими правилами, забороняється збиратися у приміщеннях на проведення заходів за участю понад 50 осіб.

Винятком стануть публічні заходи, учасники якого мають сертифікати про вакцинацію. При цьому присутні зобов'язані дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.

Також повідомляється, що всі публічні заходи мають завершуватися не пізніше півночі.

Крім того, з середини листопада, COVID-сертифікати будуть обов'язковими для співробітників у всіх державних установах, зокрема школах. Раніше перепустки вводилися лише для співробітників систем охорони здоров'я та соціального захисту. COVID-19 в Хорватії: останні дані

За даними Worldometer, станом на 5 листопада 2021 року в Хорватії виявлено 490 074 випадки зараження коронавірусом;

На жаль, з них 9 400 летальних;

Водночас 452 133 особи побороли хворобу.

У порівнянні з минулим тижнем кількість пацієнтів із COVID-19 у лікарнях Хорватії збільшилась на 15%.