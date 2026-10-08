Цей пішохідний маршрут охоплює аж 6 міст і простягається на 320 кілометрів: де він розташований

В Японії повністю відкрили новий кільцевий маршрут для піших мандрівок, який проходить через гори, села, водоспади та узбережжя. Стежка ідеально підійде тим, хто хоче побачити менш очевидний бік країни під час активної подорожі.

Про новий туристичний маршрут розповіло видання Euronews. Його загальна протяжність становить аж 320 кілометрів, а дорогою мандрівники можуть побачити одразу кілька різних природних та історичних локацій.

Де проходить найдовша кільцева стежка Японії?

Довга стежка Hitachinokuni проходить північною частиною префектури Ібаракі та з'єднує 6 міст і селищ: Кітаібаракі, Такахагі, Хітачі, Хітачі Ота, Хітачі Омія та Дайго. Маршрут почали створювати у 2019 році, а повністю відкрили у вересні. Дістатися до нього можна менш ніж за 2 години поїздом із Токіо.

Стежка проходить через так звані сатояма – це сільські ландшафти, де гори, поля, ставки та інші природні території тісно пов'язані з життям місцевих громад. Маршрут не має значних висот і розташований у місцевості, де немає сильних снігопадів, тому ним можна користуватися протягом року. Але туристам варто враховувати круті схили, скелясті ділянки та невелику кількість місць для поповнення запасів.

Краєвиди на маршруті: дивитись відео

Які місця можна побачити дорогою?

Стежку умовно поділили на 5 районів, тож туристи можуть обирати окремі ділянки маршруту.