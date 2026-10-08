Цей пішохідний маршрут охоплює аж 6 міст і простягається на 320 кілометрів: де він розташований
В Японії повністю відкрили новий кільцевий маршрут для піших мандрівок, який проходить через гори, села, водоспади та узбережжя. Стежка ідеально підійде тим, хто хоче побачити менш очевидний бік країни під час активної подорожі.
Про новий туристичний маршрут розповіло видання Euronews. Його загальна протяжність становить аж 320 кілометрів, а дорогою мандрівники можуть побачити одразу кілька різних природних та історичних локацій.
Де проходить найдовша кільцева стежка Японії?
Довга стежка Hitachinokuni проходить північною частиною префектури Ібаракі та з'єднує 6 міст і селищ: Кітаібаракі, Такахагі, Хітачі, Хітачі Ота, Хітачі Омія та Дайго. Маршрут почали створювати у 2019 році, а повністю відкрили у вересні. Дістатися до нього можна менш ніж за 2 години поїздом із Токіо.
Стежка проходить через так звані сатояма – це сільські ландшафти, де гори, поля, ставки та інші природні території тісно пов'язані з життям місцевих громад. Маршрут не має значних висот і розташований у місцевості, де немає сильних снігопадів, тому ним можна користуватися протягом року. Але туристам варто враховувати круті схили, скелясті ділянки та невелику кількість місць для поповнення запасів.
Краєвиди на маршруті: дивитись відео
Які місця можна побачити дорогою?
Стежку умовно поділили на 5 районів, тож туристи можуть обирати окремі ділянки маршруту.
- Центральний район вважається одним із найскладніших: тут багато крутих підйомів і спусків. Він проходить гірським хребтом Ямізо та відкриває краєвиди на водоспад Фукурода, вершини Окукудзі Натайяма і долину ущелини Рюдзінкьо.
- Північно-східна частина поєднує гори та узбережжя. Тут розташовані вершини Ейзомуро й Ханазоно Яма, пляжі Кохама та Сасакі, а також історичні об'єкти: давня Соляна дорога та канал Джиккоку, який використовували в період Едо.
- Південно-східний район відкрили у 2024 році. Він проходить через долину Хананукі, гору Цучідаке, водоспади та руїни замку Кітадаймон, а завершується біля річки Кудзі.
- Південно-західна частина маршруту проходить через гори поблизу Хітачі Омія. Тут можна побачити різноманітну флору та фауну, а також територію колишнього району видобутку золота.
- У північно-західному районі розташована гора Ямізо. Серед місцевих пам'яток є святиня Ямізоміне. На вершині гори також є оглядовий майданчик у формі замку. Звідти відкривається панорама на Фукусіму та гори Тотігі.