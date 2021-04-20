На Херсонщині зацвіли неймовірні іриси: фото

На Херсонщині у Станіславському каньйоні зацвіли тисячі різнокольорових ірисів – жовті та фіолетові квіти.

Фотографіями із Станіславського каньйону поділився Юрій Сергеев з журналістами. У деяких місцях іриси поодинокі, в інших – їх десятки.

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Також навесні та влітку на каньйоні цвітуть запашні трави.

Фото ірисів з Станіславського каньйону: Фрир Юрія Сергеева

Де розташований Станіславський каньйон

Станіславський каньйон розташований на Херсонщині, поблизу сіл Олександрівка та Станіслав. Загальна площа гір – близько 660 гектарів.

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У степовому Причорномор'ї це справді унікальне місце – кручі, які здіймаються просто над морем. Звідти можна подивитися на Дніпровсько-Бузький лиман, а у гарну погоду можна побачити Кінбурнську косу.

Як доїхати на Станіславські кручі

Дорога від Херсону займе 45 хвилин. Між двома селами Олександрівки і Станіславу є поворот наліво посеред поля. Там бездоріжжя, але якщо перед тим було сухо – можна без проблем доїхати машиною.

Також до круч можна дістатись міжміським автобусом (розклад). Квитки можна купити відразу перед відправкою. Вартість квитків – 46 гривень.

Що робити на Станіславських кручах

На кручах можна влаштувати прогулянку або замовити тур на каяках по Дніпро-Бузькому лиману – 500 грн з людини. Тривалість туру близько 5 годин.

Влаштувати ночівлю можна в наметі чи наметовому містечку (100 гривень з людини) або орендувати будинок приблизно за 1 тисячу гривень (до трьох осіб, + 100 гривень за кожну наступну людину).

Також можна поставити намет, покупатися у лимані чи подивитися на Аджигольський маяк через бінокль.