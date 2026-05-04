Не Пхукет чи Бангкок: це дешеве місто в Азії переживає туристичний бум

Ще кілька років тому масовий туризм в Азії асоціювався лише з кількома очевидними напрямками. Але зараз ситуація швидко змінюється: мандрівники дедалі частіше обирають менш розкручені міста, де дешевше, менше натовпів і більше локального колориту. Одне з таких міст зараз переживає найбільшу хвилю популярності.

В'єтнам останніми роками стрімко набирає популярності як напрямок для екзотичної та водночас доступної відпустки. Видання Travel Off Path звернуло увагу на одне непопулярне місто в країні, яке останнім часом раптово почало приймати рекордну кількість мандрівників і швидко перетворюватися на новий туристичний центр.

Яке місто в Азії набирає популярності серед туристів?

Мовиться про столицю В'єтнаму Ханой, яка є чудовим місцем, щоб почати знайомство з країною. Ханой – це справжній лабіринт з яскравих будівель, екзотичних ароматів та мотоциклів.

Одна з найунікальніших локацій міста – це Залізнична вулиця. Тут колія лежить просто посеред старого міста – за метр від столиків, де сидять люди. Ви можете спокійно пити каву, а вже через мить чути як трясеться земля під ногами, бо просто повз вас мчить потяг. Ще хвилина – і все знову стає спокійно, наче нічого й не було. У туристів тут зазвичай серце вискакує з грудей, а тому це точно не той досвід, який можна пережити будь-де.

Більшість з цих потягів вантажні, але є й пасажирські, а тому туристи можуть купити квиток і відчути цю поїздку ще й зсередини.

Що ще побачити у Ханої?

Lonely Planet дав кілька порад, що обов'язково треба зробити або побачити туристам у Ханої.

Поблукати вулицями Старого кварталу Ханоя, насолоджуючись атмосферою довкола – тут є і старі храми, і кав'ярні, і будинки місцевих мешканців.

Прогулятися біля озера Хоам Кієм. На острівці посеред водойми розташована вежа Тхап Руа, яка вже стала символом міста. Існує легенда, що колись небеса послали імператору Ле Лою чарівний меч, яким він вигнав китайців з В'єтнаму. Після цього гігантська золота черепаха схопила меч і зникла в глибинах озера, щоб повернути його божественним власникам.

Сходити на виставу у традиційний водний ляльковий театр.

Прогулятися Банановим островом.

Відвідати місцеві храми.

Які ціни у Ханої?

У порівнянні з Європою ціни у Ханої дуже доступні. Каву тут можна купити за 2 долари, а повечеряти в ресторані – від 30 доларів за двох. Аби зекономити ще більше, варто купувати вуличну їжу, яка тут дуже смачна. Номер у 5-зірковому готелі стартує від 70 доларів за ніч.



Озеро Хоам Кієм у Ханої / Фото Depositphotos

Які ще міста раптово стали популярним серед туристів?

Місто Арекіпа у Перу теж б'є туристичні рекорди. Через тренд на небанальні напрямки його почало відвідувати все більше мандрівників. Однак така популярність цілком заслужена, адже Арекіпа розташована у дуже красивому місці – у долині поміж вулканів. Її білосніжні будинки виблискують на тлі довколишнього зеленого ландшафту.

Кардинальних змін зазнала країна Сальвадор. З приходом нового президента, міста Сальвадору змінилися до невпізнання. Тепер ця країна приваблює мандрівників з усього світу і переживає свій "золотий час".