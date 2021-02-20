Грузія відкриє кордони для українців, – ЗМІ

У березні Грузія, ймовірно, пом'якшить коронавірусні правила в’їзду та буде впускати українських туристів.

Журналістам стало відомо про це з власного джерела, яке є близьким до урядових кіл країни.

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У Грузії можуть відкрити кордони для громадян України за умови надання негативного ПЛР-тесту на коронавірус.

"Грузинський уряд планує запровадити окремі правила, які дозволять в’їзд також нашим громадянам. Є навіть сподівання, що це станеться вже в березні", – пише видиння.

Аеропорт Тбілісі вже відкрили для громадян кількох найбезпечніших країн Європейського союзу, а також для всіх іноземців, вакцинованих від COVID-19, у тому числі "Спутником V"

Ситуація, за якої Грузія буде пускати росіян, але не пускатиме українців, виглядатиме неправильно,

– заявив співрозмовник видання.

Грузія призупинила регулярне авіасполучення за всіма напрямами в березні минулого року, коли ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу. З літа почалося відновлення регулярних польотів, але через погіршення ситуації заборона була продовжена.

Після офіційного зняття обмежень, сполучення з Тбілісі рейсами МАУ буде можливим двічі на тиждень: щоп'ятниці й щонеділі, з поверненням до Києва щосуботи й щопонеділка.

МЗС розробило інтерактивну онлайн-карту подорожей під час пандемії COVID-19, де можна знайти інформацію про те, до яких країн і за дотримання яких умов українці можуть в'їхати або проїхати транзитом.