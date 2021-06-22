Грузія скасувала комендантську годину, дозволили бути без маски на вулиці

Грузинська влада скасовує у країні комендантську годину. Відповідне рішення набуде чинності вже з 1 липня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі. Зауважимо, що штраф за порушення правила сягав близько 630 доларів.

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Ще одне скасоване обмеження – носіння маски на вулицях. Втім, у приміщеннях та громадському транспорті й досі потрібно дотримуватися цього.

Як діяла комендантська година

Комендантську годину запровадили у країну з 9 листопада 2020 року, спочатку – лише у великих містах. Мовилося про заборону виходити на вулицю з 22:00 до 05:00.

Після другого туру парламентських виборів обмеження посилили: комендантська година розпочиналася о 21:00. З середини травня вона діяла з 23:00 до 04:00.

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