Не Париж і не Стамбул: чому туристам варто відкрити для себе Грузію в листопаді

Коли холодна листопадова погода не тішить, саме час змінити сірі будні на подорож до Грузії – з келихом місцевого вина, гарячим хачапурі та прогулянками старовинними містами.

Грузія – один із напрямків, куди українці можуть вирушити без візи та значних витрат. У листопаді тут можна відкрити для себе осінній Тбілісі, прогулятися набережною Батумі, побувати на виноробнях Кахетії та скуштувати страви, заради яких туристи повертаються до країни знову. 24 Канал розповість, чим приваблює Грузія наприкінці осені та які місця варто додати до маршруту.

Куди поїхати до Грузії у листопаді?

Знайомство з Грузією варто почати з її столиці – Тбілісі. Це місто, де старовинні балкони сусідять із сучасними будівлями, а вузькі вулички ведуть до затишних винних барів. У листопаді тут уже прохолодно, але це не заважає знайомитися з місцевими пам'ятками. Серед місць, які обов'язково варто відвідати, – фортеця Нарікала, історичний квартал Абанотубані, площа Свободи та міст Миру. Особливо приємно просто блукати старими кварталами, розглядати різьблені дерев'яні балкони й зупинятися в невеликих закладах на чашку кави або келих грузинського вина.

Окремої уваги заслуговують сірчані лазні. Вони розташовані в історичному районі міста й давно стали однією з його візитівок. Після прогулянок осінніми вулицями це гарна нагода зігрітися та відпочити.

Міст Миру у Тбілісі / Фото Depositphotos

Зовсім іншу Грузію можна побачити в Батумі – популярному курорті на узбережжі Чорного моря. Влітку сюди приїжджають за пляжним відпочинком, однак у листопаді місто відкривається з іншого боку. Купатися в морі в цей період уже не вийде, але можна багато гуляти вздовж узбережжя. Туристам варто пройтися довгим Приморським бульваром, побачити знамениту рухому скульптуру Алі та Ніно, завітати на площу Європи й дослідити старі квартали з будинками в європейському стилі.

Осінь у Батумі / Фото Depositphotos

Вино – це справжня візитівка Грузії. Туристам варто виділити один день на поїздку до Кахетії – головного виноробного регіону країни. Одне з найвідоміших містечок Кахетії – Сігнагі. Його часто називають містом кохання через старовинну архітектуру, бруковані вулички та панорами на Алазанську долину. Звідси також зручно вирушати на екскурсії до виноробень.

У листопаді сезон збору винограду вже завершується, проте це не означає, що винні подорожі втрачають сенс. Навпаки, можна відвідати винні погреби, дізнатися більше про виробництво напоїв і скуштувати місцеві сорти, зокрема сапераві та ркацителі.

Виноградник у Кахетії / Фото Depositphotos

Ще одна причина відвідати Грузію – місцева кухня. Вона ситна, різноманітна й побудована на поєднанні свіжих продуктів, зелені, спецій, сиру, м'яса та волоських горіхів. Окрім хінкалі й хачапурі, туристам варто скуштувати:

пхалі – закуску з подрібнених овочів, зелені та волоських горіхів;

лобіо – страву з квасолі зі спеціями;

а на десерт замовити чурчхелу – солодощі з горіхів, нанизаних на нитку та вкритих загущеним виноградним соком.

Осінній пейзаж у Грузії / Фото Depositphotos

Чому варто відвідати Грузію саме у листопаді?

Ще одна з переваг Грузії – можливість організувати подорож із різним бюджетом. Тут є як недорогі сімейні готелі та невеликі гостьові будинки, так і сучасні готельні комплекси. Вибір закладів харчування також великий: можна пообідати в простому кафе або влаштувати вечерю в ресторані з традиційною кухнею.

У листопаді попит на відпочинок біля моря знижується, тому в Батумі можна шукати вигідні пропозиції на апартаменти та готелі.

Грузія у листопаді – це можливість побачити країну без літнього туристичного ажіотажу, познайомитися з її гастрономічними традиціями та присвятити кілька днів неквапливим прогулянкам. А головне – Грузія дає змогу змінити звичну осінню атмосферу на подорож із новими смаками, цікавими знайомствами та гостинністю, якою так славиться ця країна. І для цього зовсім не обов'язково чекати наступного літа.