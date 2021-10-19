У морського "монстра", схожого на трубку, не було ані очей, ані вух, ані рота. Про це повідомив мандрівник Лукас Остертаг, який і став очевидцем.

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Дайвери натрапили на морського "монстра" у Єгипті

Лукас Остертаг займався дайвінгом на рифі Сатая у Єгипті, коли зіткнувся з моторошним морським звіром.

За зовнішнім виглядом воно було схожим на довгу квадратну гумову трубу з загостреним кінцем. Нічого подібного раніше я не бачив,

– зауважив він.

Турист додав, що це, безумовно, було надзвичайно дивним, оскільки, здавалося, що воно рухалося самостійно. Однак ніхто не знав, що це таке.



Дайвери натрапили на інопланетну морську істоту у Єгипті / Фото Pen News / Lukas Ostertag

За припущеннями Лукаса, це поліп або якась інша дивна морська тварина.

Це насправді не нагадувало нічого, що я знав. Люди з інших груп здогадувалися, що це черв'як, якась рослина, і думали, що це може бути медуза,

– підкреслив він.

У пошуках відповідей Лукас поділився своїми фотографіями з онлайн-групою, присвяченою ідентифікації морських тварин. Вони висловили чимало думок – сифонофор, м'який корал, піросома, немертин або мацак медузи.

Врешті-решт мандрівник отримав відповідь на загадку, коли з'явилися кадри з іншої групи, яка пірнала на той самий риф. Вважається, що це конкретний вид сімейства медуз – Thysanostoma loriferum.



Thysanostoma loriferum / Фото Pen News / Lukas Ostertag

Лукас підсумував, що те, що вдалося дізнатися, хто насправді "монстр" – це чиста вдача.