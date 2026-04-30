Apple Pay не врятує вас у цій країні: які фінансові помилки можуть зруйнувати ваші подорожі

Подорожі сьогодні стають дедалі популярнішими у всьому світі, тому важливо знати базові правила фінансової безпеки та комфорту під час поїздок, а також прості поради, які допоможуть заощаджувати без втрати якості відпочинку.

Подорожуючи, більшість людей прагнуть не лише побачити нові місця, а й зберегти фінансовий комфорт і уникнути зайвих витрат. Саме тому існує кілька базових правил, які допомагають краще контролювати бюджет під час поїздок. Про ці підходи розповіла соло-мандрівниця Маша Себова, яка ділиться власним досвідом фінансово грамотних подорожей.

Грошові лайфхаки, які реально допомагають у подорожах

Окрема картка для подорожей

Рекомендується мати окрему банківську картку для оплат готелів, апартаментів і квитків, зберігаючи на ній лише запланований бюджет поїздки. Це особливо корисно під час подорожей до країн, де можливі шахрайські схеми.

Фізична банківська картка

Навіть за умов розвитку цифрових платежів не всі країни підтримують Apple Pay чи Google Pay. У деяких випадках, зокрема в транспорті або автоматах, фізична картка є єдиним доступним способом оплати. Наприклад, де не підтримується Apple Pay:

Афганістан;

Пакистан;

більшість країн Африки (крім тих, що в списку Apple);

деякі країни Азії, наприклад: Непал, Бангладеш, Лаос;

частина Близького Сходу (не всі держави мають підтримку);

Наявність готівки

Вона залишається важливим елементом фінансової безпеки в подорожах. У низці регіонів або непередбачуваних ситуаціях саме готівка є єдиним доступним варіантом розрахунку.

Оплата у місцевій валюті

Фахівці радять обирати оплату у валюті країни перебування, оскільки це дозволяє зменшити додаткові комісії та уникнути невигідної конвертації.

Як ще можна зекономити під час подорожі?

Планування бюджету перед поїздкою

Однією з головних причин перевитрат під час подорожей є відсутність детального планування витрат, розповідає NABU. Перед поїздкою важливо врахувати всі ключові категорії витрат: транспорт, проживання, харчування та додаткові послуги. Це дозволяє уникнути непередбачених витрат і краще контролювати бюджет.

Пошук вигідних авіаквитків

Вартість перельотів часто становить найбільшу частину бюджету подорожі. Для економії рекомендується використовувати агрегатори квитків, гнучко підходити до дат подорожі та бронювати квитки заздалегідь. Також бюджетні авіакомпанії та системи сповіщень про ціни допомагають знайти більш доступні варіанти.

Подорожуйте як місцевий житель

Значної економії можна досягти, якщо відмовитися від типових туристичних сценаріїв. Використання громадського транспорту, харчування поза туристичними зонами та вибір локальних сервісів дозволяють не лише зменшити витрати, а й отримати більш автентичний досвід.

Альтернативне житло та нові формати подорожей

Замість класичних готелів дедалі частіше обирають оренду житла у місцевих мешканців або сервіси спільного проживання. Такі формати, як оренда кімнат або культурний обмін із місцевими через спеціальні платформи, можуть значно знизити витрати та зробити подорож більш унікальною.

