У Греції запровадять додаткові обмеження для відвідувачів громадських місць

У Греції фіксують зростання кількості хворих на коронавірус. Через це уряд країни вирішив запровадити низку обмежень вже з 8 липня.

Вони стосуватимуться відвідувачів закладів громадського харчування. Зокрема мовиться про кафе, бари та ресторани.

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Обмеження в Греції: детально

Від 8 липня у закладах можуть перебувати лише відвідувачі, які зайняли вільний столик або забронювали його завчасно. Їхню кількість зменшать, а відстань – збільшать.

Відповідно до нових правил, роботу нічних клубів, розважальних заходів та відкритих майданчиків також ретельно контролюватимуть.

Скільки діятимуть обмеження наразі невідомо. Ймовірно, влада країни реагуватиме відповідно до кількості хворих на COVID-19.

Яка ситуація з коронавірусом у Греції