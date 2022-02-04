Греція відреагувала на рекомендації ЄС щодо подорожей: що зміниться для туристів
Джерело:EPT news
З 7-го лютого іноземцям, які в'їжджатимуть у Грецію, більше не доведеться здавати ПЛР-тест для підтвердження негативного результату.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Греції Танос Плевріс. Він додав, що за рекомендаціями Єврокомісії, Греція може продовжити термін дії цифрового сертифіката ЄС COVID-19 на один рік – до 30 червня 2023 року.
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Греція спрощує умови в'їзду
Раніше влада Греції вирішила продовжити чинні обмеження на в'їзд через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон". Однак зараз уряд передивився ці правила. Відтак в'їзд в країну для туристів, які мають європейський сертифікат вакцинації, здійснюватиметься без супутніх вимог. Насамперед ці особи звільняються від обов'язкового ПЛР-тестування.
Також влада Греції зазначає, що вони готові підтримати ініціативу ЄС та обмежити в'їзд у країну невакцинованим громадянам з третіх країн. Крім того, згідно з актуальними правилами, з 10 січня особи з COVID-сертифікатами можуть в'їжджати в ЄС лише у тому випадку, якщо з часу повної вакцинації пройшло не більше ніж 9 місяців. В іншому разі вона визнавана недійсною.
Зараз Єврокомісія пропонує продовжити термін дії цифрового сертифіката ЄС COVID-19 до одного року.
COVID-19 в Греції: останні дані
- За даними Worldometer, станом на 4 лютого 2022 року в Греції виявлено 2 020 846 випадків зараження коронавірусом;
- На жаль, з них 23 927 летальних;
- Водночас 1 769 478 осіб побороли хворобу.