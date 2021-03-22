Греція і Румунія прагнуть якнайшвидше домовитися про COVID-паспорти для подорожей

Румунія та Греція домовляються про подорожі громадян з використанням сертифікатів про вакцинацію. У такий спосіб вони хочуть відновити туристичні поїздки між двома країнами.

На пресконференції в Бухаресті Міністр туризму Греції Гаррі Теохаріс заявив, що Греція охоче прийматиме туристів з Румунії до того, як Європейський Союз домовиться про створення власних сертифікатів щеплення від коронавірусу.

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Ми хочемо обговорити з Міністром туризму Румунії можливість приймати туристів навіть до досягнення угоди на європейському рівні, – зазначив Теохаріс.

Також він додав, що Греція прийматиме сертифікати вакцинації, видані Румунією, і що туристи з цієї східноєвропейської держави зможуть відвідувати Грецію вже з середини квітня – за місяць до офіційного відкриття туристичного сезону в країні – 14 травня.

Своєю чергою, Міністр туризму Румунії Клаудіу Насуї заявив, що уряд прийме остаточне рішення з цього питання.

До пандемії коронавірусу щороку Грецію відвідували понад мільйон румунів.

Відзначимо, в Європі хочуть ввести так звані COVID-паспорти, однак ініціатива не є однозначною.

Що відомо про паспорти вакцинації